‘VADI TE JE**NE PARE IL’ TE NEMA!’: Prodavačice u malim dućanima već znaju ‘svoje’ pljačkaše

Nešto prije 20 sati, kada inače zatvara mali kvartovski dućan u kojem radi, zadarska je trgovkinja očistila salamoreznicu, pospremila pult s kruhom, pomela pod i prebrojala novac u blagajni.

Taman prije zatvaranja, kako piše zadarski.hr, u dućan udaljen od glavne prometnice i gradske vreve, otvorila su se vrata kroz koja je ušao muškarac srednje građe u zelenoj vjetrovki sa šiltericom i kukuljicom na licu.

“Halo, policija, opet smo opljačkani!”

“Ajde, vadi pare, brzo, ajde”, rekao je nervozno prodavačici dok mu je u ruci zabljesnuo nož. Nesretna žena zbunila se i grozničavo, ali bezuspješno pokušavala ukucati šifru za otvaranje kase. Potom je osjetila snažan udarac u lice. Zamračilo joj se pred očima dok je zamasikirani pljačkaš urlao: “Vadi te j***ne pare il te nema, čuješ li!”

Tek tada je uspjela otvoriti kasu. Pljačkaš ju je odgurnuo, izvadio svežnjeve novčanica iz blagajne – oko dvije do dvije i pol tisuće kuna – te još jednom zaurlao: “Imaš li još? Govori!”



Kada mu je rekla da nema, pljačkaš je opsovao, okrenuo se i strgnuvši kukuljicu s glave nestao u mraku. Prodavačici nije preostalo drugo nego da nazove policiju i ponovi već mnogo puta izgovorenu rečenicu: “Halo policija, opet smo opljačkani…”

One već znaju ‘svoje’ pljačkaše

Zadarski.hr piše kako su epizode poput ove postale svakodnevicom u desetak malih trgovina u gradu. Pljačke se događaju po istom scenariju: kada se spusti noć, u dućanima na zabačenijim mjestima, prije zatvaranja kada su blagajne najpunije, a kupaca više nema i gdje ionako prestrašene žene rade za dvije-tri tisuće kuna…

“Svake večeri se isto pitam. Kad će se otvoriti vrata i kad će opet doći netko opljačkati dućan. Za neke se pljačkaše već i zna koji su. Ima jedan koji je otac troje djece. Ne radi nigdje i on svako malo krene u dućan i to ne jedan dućan već više njih. Ima i narkomana koji zgrabe na brzinu bilo što i pobjegnu, ali u pravilu to su ljudi kojima to više nije prvi put i svaki put je način sličan. Jedino je razlika hoće li doći s nožem ili pištoljem. A što možemo? Vlasnici trgovina osigurali su u osiguravajućim društvima štete od provala i razbojništava, tako da oni pokriju svoj financijski gubitak, a nas prodavačice tko šiša”, kaže jedna od njih, s pravom želeći ostati anonimna.

“Prepuštene smo same sebi”

Videonadzor ne pomaže mnogo jer su pljačkaši u pravilu maskirani, a gazdama dućana skupo je ugrađivati alarme.

“Prepuštene smo same sebi”, kaže jedna od prodavačica. Njezina je kolegica, kaže, prije par godina odlučila suprotstaviti se pljačkašu, pa ju je ovaj izranjavao nožem.

Osim toga, piše zadarski.hr, iznosi koji se opljačkaju u malim kvartovskim dućanima nisu toliko visoki da bi se tretirali kao ozbiljne oružane pljačke, već više kao sitna razbojništva. Drugim riječima, svi su se već navilkli na te pljačke malih dućana da gotovo više i ne uznemiravaju ikoga.

“Što možemo kad gazde nije briga?!”

“A što možete učiniti? Dućan je otvoren i ne znate tko će doći i s kakvim namjerama. Dok pozovete pomoć, pljačkaš je već daleko. I tako stalno. Zadarska policija obilazi u večernjim satima ugrožene dućane ne bi li svojim prisustvom otjerali pljačkaše, osobito kad je nevrijeme, kiša, tad je najopasnije. Prije neku večer došli su u ovaj dućan policajci u civilu i sjedili su u skladištu čekajući hoće li pljačkaš doći. Jedino tako ga mogu uhvatiti na djelu. Ali oni ne mogu sjediti tu svaku večer, tako da je sutra opet sve isto. I tako svaku večer. Morate jednostavno živjeti s tim, ali ne možete se na to naviknuti, to je nemoguće. Što možete kad gazde nije briga? To što mi proživljavamo, to samo mi znamo”, kaže jedna zadraska trgovkinja.

Kažu da bi se večernjim pljačkama moglo stati na kraj kada bi se uvela prodaja kroz pult na prozoru u poslijepodnevnoj smjeni, tako da nitko ne bi mogao ući u dućan.

