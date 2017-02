UŽASAVAJUĆI DETALJI ISKAZA DAVIDA KOMŠIĆA: ‘Izvukao sam nož iz torbice i zabio joj ga u vrat. Čuo sam njen vrisak, smračilo mi se’

David Komšić policiji je priznao da je kuhinjskim nožem ubio Kristinu Krupljan. Tvrdi da ga je izvadio iz torbice nakon što su se dovezli s večere i zabio joj ga u vrat. No, tu nije stao.

Dok su se Kristinini najbliži u ponedjeljak opraštali od 18-godišnje djevojke na groblju Markovo polje, njezin ubojica David Komšić (19) sjedio je u zatvorskoj ćeliji u Remetincu i pripremao svoju obranu.

Prije toga policajcima je opisao kako se odigrao stravičan zločin na zagrebačkoj Volovčici kada je prije nekoliko dana kuhinjskim nožem na smrt izbo Kristinu Krupljan.

“Zajedno smo bili od 7. razreda osnovne škole. Znali smo se svađati. Bila me prijavila da sam je pretukao, ali je povukla iskaz rekavši da je sa mnom trudna. Pravi šok mi je izazvala kada mi je tri dana prije ubojstva na telefon rekla da je već tri mjeseca trudna s drugim čovjekom. To me šokiralo. Pokušao sam tražiti objašnjenja, ali mi je rekla da ću sve doznati na vrijeme. Kobnu večer išli smo u Nocturno na večeru, potom nas je dovezla ispred njezine zgrade. Izvukao sam kuhinjski nož iz Calvin Klein torbice i zabio joj ga u vrat. Čuo sam njezin vrisak i onda mi se smračilo. Znam samo da sam je nastavio bosti. Ne sjećam se svega. Izgubio sam se kompletno”, ispričao je Komšić policiji, piše Jutarnji list.

‘Ja sam je zaklao’

Ubojica tvrdi da je potom nazvao svog oca i rekao mu: “Mislim da sam ubio Kristinu.” Potom je otišao kući, a nož bacio u kontejner. Njegov otac Ivo nazvao je policiju te je najavio da stižu u policijsku postaju. David je u postaji hladan kao špricer rekao: “Ja sam je zaklao.”

Tijelo 18-godišnje djevojke u automobilu pronašli su njezini susjedi.