UTVRĐEN UZROK SMRTI SPLITSKOG PODUZETNIKA: Umro je nasilnom smrću, ali još se istražuje niz zagonetki

Uzrok smrti splitskog poduzetnika Željka Selaka (43), čije je tijelo 22. kolovoza pronađeno na predjelu Vepric kod Makarske, bio je prijelom vratnog kralješka.

No, prema preliminarnom službenom izvješću, još uvijek se ne zna je li riječ o ubojstvu, samoubojstvu, nesretnom padu ili nečem četvrtom, piše Slobodna Dalmacija.

MISTERIJ LEŠA PRONAĐENOG U BLIZINI SVETIŠTA KOD MAKARSKE: Muškarca je netko ubio i bacio u grmlje? Još ne znaju tko je…

Vozilo pronađeno 50-ak kilometara dalje

Prijelom vratnog kralješka mogao je biti posljedica udarca tupo-tvrdim sredstvom ili o tupo-tvrdo sredstvo. Na Selakovom tijelu utvrđen je i prijelom čeljusti s obje strane, a mrtvozornik je uočio i ozljede na prsnom koš, pa na temelju svega utvrdio da se radi o nasilnoj smrti.



Slobodna Dalmacija iz izvora bliskih istrazi doznaje da je dva dana nakon pronalaska tijela njegova supruga prijavila nestanak policiji. Kazala je da se njezin suprug dva dana prije smrti odvezao od kuće svojim automobilom “Citroen berlingo” bijele boje. Njegovo vozilo policija je pronašla parkirano ispred trgovine u mjestu Strožanac, pedesetak kilometara od Makarske.

Vozilo su pregledali forenzičari, a njihov nalaz još se čeka.

OTKRIVENO TKO JE MUŠKARAC KOJI JE PRONAĐEN SA SLOMLJENIM VRATOM: Kod makarskog svetišta ležao je splitski poduzetnik

Život nije izgubio tamo gdje je pronađen?

Selakovo tijelo pronađeno je u žbunju kod skretanja za svetište Vepric na ulazu u Makarsku. Po svemu sudeći, smrt je nastupila 12 do 16 sati prije nego što je tijelo pronađeno – u vremenu od ponedjeljka 21. kolovoza oko 22 sata do 2 sata u utorak u noći, no to još treba potvrditi nalaz obdukcije iz splitske bolnice.

Dosad dostupni detalji upućuju na niz čudnih situacija vezanih uz poduzetnikovu smrt i istražitelji će očito trebati sklopiti mozaik kako bi utvrdili što se zbivalo otkako je ostavio auto u Strožancu do pronalaska njegovog tijela dva dana kasnije. Slobodna Dalmacija doznaje da je policija već počela pozivati na obavijesne razgovore sve s kojima Selak bio u telefonskom kontaktu.

Sve, naime, ukazuje na to da život nije izgubio tamo gdje je pronađen, jer uokolo nije bilo nikakvih tragova koji bi potvrđivali takav zaključak.

NOVI DETALJI O SMRTI SPLITSKOG PODUZETNIKA: ‘Počeo je od klijenata uzimati novac unaprijed, obitelj je bila pred deložacijom, posudio je novac…’

Posao mu propao, a tvrtka izbrisana

U međuvremenu, kuloari bruje da je Selak usmrćen jer se zadužio kod kamatara. On je prije dvadesetak godina imao vrlo uspješnu tvrtku za prodaju klima-uređaja, no propao je kad su se na tržištu pojavili veći igrači i trgovački centri, piše Slobodna Dalmacija. Još u veljači 2004. godine Porezna uprava tražila je otvaranje stečajnog postupka nad njegovom tvrtkom, koji je otvoren u svibnju 2007. godine, a zaključen 2010. godine brisanjem tvrtke iz registra.

Njegovi poznanici kažu kako se unatoč problemima nije predavao i da mu nije bilo teško raditi bilo kakve poslove.

“Kad si na vrhu, kad imaš novaca, onda si kralj, ali je teško navikniti se kad “špina presuši”. A kad se to dogodi, onda je čovik spreman na sve samo da se iz toga izvuče”, kazao je jedan Selakov poznanik.