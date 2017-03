USKORO POČINJE PROCES ZBOG UBOJSTVA MACOLINOG BRATA: ‘Nisam ga ubio i nisam mu ništa dugovao’

Potvrđena je optužnica protiv Dušana-Denija Vrhovca (31) koji je 21. travnja prošle godine ubio Franu Oreškovića 53-godišnjeg brata ličkog ugostitelja Željka Oreškovića Macole.

Ubojstvo se dogodilo ispred zgrade u Lopudskoj na zagrebačkoj Sigečici gdje je Vrhovac dogovorio sastanak s Oreškovićem. Ovaj je tog dana doputovao u Zagreb ne bi li mu 31-godišnjak vratio deset tisuća eura što mu ih je dugovao.

Hitac u potiljak

Sastali su se oko 21 sat u Kornatskoj ulici, te produžili prema Lopudskoj, da bi dužnik iznenada izvukao pišolj i ispalio Oreškoviću metak u potiljak.

Taj hitac bio je smrtonosan te je Macolin brat odmah preminuo, dok je Vrhovac navodno otrčao kroz obližnji park do Hvarske ulice i bacio pištolj u kontejner za smeće. Zatim je pobjegao, no istražitelji su raspličući ovaj slučaj ubrzo došli do njega.

Vrhovac: Nisam ubio Oreškovića

Obitelj uhićenog mladića navodno je bila dobrim odnosima s Oreškovićem i njegovom obitelji. Vrhovčev otac čak je bio na posljednjem ispraćaju ubijenog Frane Oreškovića, pa je uhićenje njegova sina uslijedilo kao pravi šok. Mladićeva obitelj drži kafić na Sigečici u kojem je Frane Orešković bio česti gost.

Vrhovac je od početka procesa poriče krivnju. Tvrdi kako nije imao nikakve veze s Oreškovićem, niti je od njega posuđivao novac. I sam je za ubojstvo doznao tek iduće jutro. Međutim, s ubojstvom ga povezuje poziv što ga je dan ranije uputio Oreškoviću, ali i svjedočenja očevidaca.

