USKORO ĆE ISPITIVATI I MAMIĆEVU BANKARICU: ‘U crnoj vreći i torbi u banku su donijeli 9,6 milijuna kuna’

Kovčeg sa 9,6 milijuna kuna u poslovnicu Hypo banke 6. svibnja 2009. godine donijeli smo Mirjana Petrović, Robert Brus i ja, potvrdio je danas poduzetnik Miro Vrlja, na nastavku suđenja Blaži Petroviću i Vesni Kvatruč optuženima zbog izvlačenja upravo tolikog iznosa.

U pitanju su sumnjivi poslovi iz lipnja 2004. godine kada je Petrović vodio vlastitu tvrtku Morovik. Zajedno s Vesnom Kvartuč, koja je bila direktorica te tvrtke izvukao je novac, što ga je Moroviku uplatila tvrtka Java iz Zagreba. U pitanju je bio iznos isplaćen na osnovu ugovora o ustupu potraživanja od 8. lipnja 2004. godine.

Taj iznos Morovik je potraživao od Jugoslavenskog željezničkog transportnog poduzeća JŽTP, ali ga je ustupilo Javi. No, tadašnji direktori Jave, Dražen Jakovac i Vanja Jazić nisu taj novac uplatili Moroviku, već izravno na ruke Petroviću. Kako ne bi izazvao sumnju tolikim iznosom što se našao kod njega, Petrović ga je ‘pokrio’ novim dužničko-vjerovničkim potvrdama između sebe i Vesne Kvartuč, te tvrtke Morovik.



Prebacivanje novca

Tako je najprije sastavljen ugovor o 9,6 milijuna kuna teškom potraživanju Vesne Kvartuč od Morovika. Zatim je 9. lipnja 2004. godine sastavljen ugovor o asignaciji kojim je Morovik tražio od Jave da Vesni Kvartuč plati tih 9,6 milijuna, da bi sam Petrović zatim Željku Ćosiću posudio deset milijuna kuna. Prema tom ugovoru solidarni jamac je bila tvrtka Morovik.

Uslijedio je novi ugovor između Blaže Petrovića i Vesne Kvartuč o ustupu potraživanja iz kojeg je pak proizlazilo da upravo Petrović ima pravo na taj iznos što je posuđen Ćosiću. Zadnji, prema sumnjama istražitelja, lažni ugovor potpisan je 16. lipnja 2004. godine. U njemu je Petrović postao vjerovnik, a Vesna Kvartuč dužnik.

Sve do nedavno nije se znalo tko je donio tih 9,6 milijuna kuna u poslovnicu Hypo banke, da bi sada Petrović sam otkrio da se radilo o Vrlji i Brusu.

Prijevoz novca u banku

‘Blaž i Mirjana zamolili su me da joj budem pratnja u prijevozu novca od ureda do banke budući se radilo o velikom novčanom iznosu. Novac se nalazio u sefu te smo ga iz sefa stavili u aktovku i u jednu veću crnu torbu, a prije toga smo ga prebrojili. Na svoju ruku, a obzirom se radilo o velikom novčanom iznosu ja sam angažirao još dvojicu svojih prijatelja iz Slovenije da prate automobil Mirjane Petrović kojim smo Brus, ona i ja prevozili novac do banke.

Kada smo došli do banke parkirali smo u blizini, možda nekih 30-40 metara od ulaza banke. Mirjana Petrović, Brus i ja smo unijeli novac u banku gdje su nas dočekali zaštitari i neki djelatnici banke. Predali smo im novac. Mirjanu smo čekali pred poslovnicom, te ju, nakon što je obavila posao vratili u firmu”, svjedočio je Vrlja dodajući kako ne zna kome je Mirjana Petrović uplatila taj novac.

Među svjedocima i bankarica Marija Mamića

U nastavku procesa, u kojem i Blaž Petrović i Vesna Kvartuč poriču krivnju bit će ispitani Tomislav Filipović, koji je u to vrijeme bio Petrovićev osobni bankar, te Ivana Petrak, također bankarica koja je među klijentima imala i Marija Mamića. Zbog toga se i sama našla pod optužbom da je odavala tajne podatke o USKOK-ovoj istrazi kada se počelo rasvjetljavati malverzacije s novcem izvučenim iz Dinama.