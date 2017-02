USKOK UHITIO 13 OSOBA: Izvukli više od 57 milijuna kuna preko fiktivnih računa

Zagrebački Županijski sud odredio je u četvrtak navečer istražni zatvor protiv trinaest osumnjičenika u slučaju u kojem je Uskok pokrenuo istragu zbog izvlačenja više od 57 milijuna kuna preko fiktivnih računa, a za troje je odbio prijedlog za određivanjem istražnog zatvora.

Uskok je ranije u četvrtak pokrenuo istragu protiv 21 osobe, 10 tvrtki i jedne udruge koje tereti za zločinačko udruživanje, zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju te pomaganje u toj zlouporabi, a određivanje istražnog zatvora zatražio je za 13 osoba.

Zamjenik ravnateljice Uskoka Vjekoslav Tolnaj izjavio je novinarima nakon ročišta da je istražna sutkinja prihvatila prijedlog u odnosu na 13 optuženika i odredio im istražni zatvor po traženim osnovama, dok je u odnosu na troje odbio takav prijedlog i odredio im mjere opreza. Među ljudima protiv kojih je određen istražni zatvor je i osoba zasad nedostupna pravosudnim vlastima.

Istražni zatvor prema neslužbenim podacima određen je protiv Svetislava Josimovića, Jurja Puškara, Miroslava Slavkovića, Dražena Beckera, Željka Zelića, Emilija Krstića, Perice Busije, Vilima Eleza, Ernesta Kirchmayera, Zvonka Čubrića, Igora Jurinića, Ivana Matijevića i Olivera Tomasa. Nije poznato tko je od njih trenutno nedostupan pravosudnim vlastima.



Nudili visoke jamčevine

Osumnjičenici su nudili visoke jamčevine u zamjenu za obranu sa slobode koje su se kretale od pola milijuna do milijun kuna ali ih je sud odbio.

Sud je odbio i Uskokov prijedlog da se istražni zatvor odredi i protiv Danijela Artenjaka, Sanje Bogunović Krnetić i Eudarda Galića, pa će se oni braniti sa slobode.

Artenjakov odvjetnik Mate Matić komentirao je novinarima informaciju po kojoj je tvrtka njegovog branjenika „Napredni modeli“ radila na predsjedničkoj kampanji Kolinde Grabar-Kitarović i kampanji HDZ-a za parlamentarne izbore 2015., kazavši da taj slučaj nema nikakve poveznice s HDZ-om.

„Da ima, onda bi to mogli vidjeti u činjeničnom opisu. Nedvojbeno je da je tvrtka mog klijenta radila promidžbu i bila angažirana u kampanji HDZ-a, od Tomislava Karamarka i predsjednice, međutim svi su poslovi odrađeni i naplaćeni, i inkriminacija s tim nema nikakve veze“, rekao je Matić.

Činjenica što je netko iza toga nekakvim fakturama htio doći do novca, prema Matićevim riječima, ne može se povezivati s HDZ-om s kojim taj slučaj nema nikakvih dodirnih točaka.

HDZ platio izvršne usluge

U HDZ-u se doznaje da je iz financijskog izvješća o provedbi parlamentarnih izbora 2015. vidljivo da su „Napredni modeli“ bili angažirani kao jedna od vanjskih tvrtki koja je sudjelovala u provedbi izborne kampanje tadašnje „Domoljubne koalicije“.

„Za izvršene usluge tvrtka ‘Napredni modeli’ ispostavila je račune i dokaznice, a HDZ je platio izvršene usluge u skladu sa sklopljenim Ugovorom o poslovnoj suradnji – transparentno i u skladu sa zakonom. Navedena poslovna suradnja bila je predmet redovitog postupka revizije te je Državni ured za reviziju za poslovanje HDZ-a za 2015. godinu, podsjećamo, dao bezuvjetno mišljenje“, kažu u HDZ-u, navodeći da izvan toga nemaju nikakvih drugih spoznaja o poslovanju te tvrtke.

Uskok nastavlja istraživanje kako bi utvrdio koliko je zbog izbjegavanja plaćanja poreza i drugih davanja u tom slučaju oštećen državni proračun.

Neslužbeno se doznaje da je organizator lanca koji je ‘radio’ od 2009. do siječnja ove godine poduzetnik Svetislav Josimović, odgovorna osoba u čak šest tvrtki. On je uz pomoć Jurja Puškara i još nekoliko osumnjičenih navodno pronalazio direktore zainteresirane za izvlačenje novca preko fiktivnih računa. Prema pisanju medija novac je među ostalim izvučen i iz tvrtki Westgate, Shopping City Zagreb, Trgovački centar Zagreb, Oktal Pharma, Emporion Plus itd.