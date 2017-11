USKOK REKONSTRUIRAO TIJEK NOVCA: Stečajni upravitelj kojem je sutkinja Malenica namještala poslove stvorio pravu zločinačku organizaciju?

USKOK sumnja da je Pero Hrkać, stečajni upravitelj koji je uhićen u antikorupcijskoj akciji zajedno sa sutkinjom Trgovačkog suda u Zagrebu Vesnom Malenicom, svojom suradnicom Tatjanom Kušec te poduzetnicima Milanom Lučićem, Miroslavom Mitakom i Josipom Debićem, ustrojio pravu zločinačku organizaciju.

Sam joj je bio na čelu, a cijela je grupa, kako stoji u kaznenoj prijavi, od 2008. godine izvukla je iz tvrtki u stečaju najmanje 45 milijuna kuna. Od toga su 27 milijuna kuna podijelili. Neki od sumnjivih poslova bili su realizirani i s Gradom Zagrebom.

Sumnjivi poslovi Milana Lučića

Dio novca sutkinja, stečajni upravitelj i Mitak uložili u gradnju zgrade u Kosirnikovoj ulici na zagrebačkom Jelenovcu, a stanove su planirali prodati, dok je dio, kako doznaje Telegram, završio u rukama Milana Lučića. Riječ je o novcu što je izvlačen iz firmi u kojima je Perko Hrkać bio stečajni upravitelj, a uplaćivan je na račune Lučićevih poduzeća Amfora Maris, Marea Makarska, A-jedan-sport te Simplum. Iako u sudskom registru Lučićevo ime nije navedeno među osnivačima tvrtke Simplum, sumnja se da je upravo on upravljao njezinim poslovanjem.

Prema podacima do kojih su istražitelji do sada došli, te na osnovu rekonstrukcije tijeka novca što ju je proveo Samostalni sektor za financijske istrage Ministarstva financija, poznatiji i kao porezni USKOK, izvlačenje novca iz tvrtki u stečaju i to tzv. umanjivanjem stečajne mase odigravalo se godinama. Sredstva je Lučić uplaćivao na svoje računa, a Hrkaća je zbog toga nagradio s najmanje 133 tisuće eura.



Veze s Bandićevim suradnicima

Lučićeva tvrtka Simplum umješana je i u problematične izmjene gradskih urbanističkih planova u Zagrebu zbog čega se već vodi sudski proces protiv najbližih suradnika gradonačelnika Milana Bandića. U pitanju su sumnje u ispravljanje GUP-ova kojima se pogodovalo investitorima, a detalji su sadržani u optužnici protiv četvero tadašnjih gradskih pročelnika – Željka Horvata, Davora Jelavića, Jadranke Veselić Bruvo i Ivice Fanjeka te moćnog Bandićevog suradnika Vidoja Buluma i dugogodišnje tajnice Gradske skupštine Grete Augustinović Pavičić. Jedna od spornih izmjena napravljena je u urbanističkom planu naselja Rudeš.

Milijunska korist od izmjene GUP-a?

U pitanju je zemljište koje je godinama ranije bilo predmet kontroverznog vlasništva, u kojem je čak spominjan i Hrvoje Petrač, a u siječnju 2009. godine izmjena tog GUP-a na zahtjev tvrtke Simplum našla se pred Horvatom i Bulumom. Oni su, kako je navedeno u optužnici, ispravak i potpisali uz paušalno obrazloženje kako je to potrebno zbog “novonastalih okolnosti vezanih za vlasništvo pojedinih čestica”. U konačnici je vrijednost zemljišta na Rudešu, prije nego što ga je Lučić dalje prodao, porasla za 43,7 milijuna kuna.

No, istom optužnicom obuhvaćen je i projekt Lučićevog poslovnog partnera, s kojim je neko vrijeme zajednički vodio tvrtku Marea Makarska, Petra Milasa. Ovaj makarski poduzetnik hercegovačkih korijena još je 2007. godine odlučio graditi na zagrebačkom Vrbiku. Kako bi njegova zgrada bila veća nego što je to bilo predviđeno urbanističkim planom i kako bi prodajom stanova samo na toj lokaciji došao do zarade veće za gotovo pola milijuna kuna, pomogli su mu, sumnjaju istražitelji, najbliži suradnici gradonačelnika Milana Bandića zaduženi za urbanizam. Na Milasovoj čestici sumnjivom ispravkom povećana je mogućnost gradnje za više od tisuću kvadrata.

Odvjetnik Matić: ‘Moj klijent se vraća uskoro’

Lučićev odvjetnik Mate Matić najavio je da će njegov klijent najkasnije do petka vratiti u Hrvatsku, budući da se trenutno nalazi u Austriji gdje se protiv njega zbog pronevjere teške 14 milijuna eura vezanu za kupoprodaju zemljišta u Šimunima na Pagu vodi postupak zajedno s bivšim šefovima Hypo banke Wolfgangom Kultererom i Guntherom Striedingerom, te hrvatskim poduzetinkom Igorom Mlinarom. Mlinar je u Hrvatskoj optužen zbog svoje navodne uloge u prodaji informacija iz tajnih USKOK-ovih istraga.