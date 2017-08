‘UPLATI MI NOVAC ILI ĆU REĆI DA SI ME SILOVAO’: Upoznavanje na gay portalu Planet Romeo pretvorilo se u pakao

Poznanstvo s internetske stranice za upoznavanje i virtualna veza koštali su jednog muškarca iz Zagreba više od 9000 kuna.

B.M. se putem gay portala Planet Romeo upoznao s 19-godišnjim J.M. Nakon jednomjesečnog su se druženja mladići upoznali i uživo, a tijekom tri je mjeseca J.M. od svojeg virtualnog dečka iznudio više od 9000 kuna. Za to ga sumnjiči velikogoričko tužiteljstvo i dodaje da je 19-godišnji J.M. inače povremeni stanar Prihvatilišta za beskućnike Crvenog križa u Kosnici.

Traži se 10 mjeseci zatvora zbog iznude

Mladići su nakon upoznavanja proveli noć zajedno, a zatim su počele iznude.

J.M je putem SMS poruka od prosinca prošle godine do polovine veljače ove godine prijetio da će mu uništiti ugled i tužiti ga za silovanje ako na njegov račun ne uplati 1150 kuna. Poslao je nekoliko takvih poruka uz prijetnje da će ga prijaviti za silovanje, pa je B.M. u strahu u više navrata uplaćivao novac na račun J.M. Radi se o ukupno 9250 kuna. Zbog iznude se za J.M. sada traži 10 mjeseci zatvora i rok od tri godine kušnje, piše Jutarnji list.



Optuženi tvrdi da se s B.M. upoznao još 2013. godine, a ne prošle godine. Ispričao je da se s njim dogovorio o isplati 10 tisuća kuna zbog navodnog silovanja koje se dogodilo 2013.

‘U studenome 2016., kada se B. M. nadrogirao, u pijanom stanju je nada mnom izvršio seksualnu radnju te mi je poslao nekoliko pisama i SMS poruka da mu uplatim novac na njegov račun. I da, koristio sam se tim Zabinim računom, sve dok mi svi osobni dokumenti nisu ukradeni potkraj ožujka ove godine’, rekao je 19-godišnjak, no njegove tvrdnje suprotne su s dokazima.

Prijetio mu mobitelom i ostavljao pisma na automobilu

Oštećeni je muškarac pak na sudu rekao kako se s J.M. upoznao na stranici Planet Romeo prije godinu dana. Prvi mu je novac uplatio navodno za mobitel.

‘Navečer mi je netko pozvonio na vrata. Bio je to J. M. s kojim sam se dopisivao. Kod mene je proveo noć, a jutro poslije sam ga trebao odvesti kući. Dva dana kasnije, 4. prosinca, u 13.38 sati J. M. mi je poslao poruku: ‘Ne brini. Sigurno sam došao doma. Ispao sam govno što sam te ostavio’. Nakon toga mi je poslao poruku da s obzirom na to da mu nisam dao novac, neka mu na tekući račun uplatim 1150 kuna jer će mi uništiti ugled i tužiti me za silovanje. Bio sam u strahu od tih lažnih optužbi. Uplatio sam mu novac, ali J. M. je nastavio svakih nekoliko dana tražiti još’, ispričao je.

Dodao je da mu je više puta uplatio novac, a kad je ugasio mobitel kako više ne bi primao njegove poruke, on mu je poruke i prijetnje ostavljao na automobilu. Stalno je tražio još novca pa se B.M. napokon obratio policiji.