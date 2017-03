UPAO JOJ U BLOG I OSRAMOTIO PRED SVIMA: ‘Napisao je da smo ja i moja mama imale grupnjak na koncertu Olivera Dragojevića’

‘Uništio mi je život. Osramotio me pred svima. Na internetu je pod mojim imenom objavljivao grozote. Sve je izgledalo kao da se radi o mom blogu i kao da sam ja sve to napisala.

To što je objavljeno zvučalo je kao da je izvučeno iz nekog erotskog časopisa. Objavio je i moju fotografiju i napisao da smo ja i moja majka na koncertu Olivera Dragojevića imale seksualne odnose s više muškaraca.

Cijelo selo brujalo je o tome

Ja sam za to doznala kada je majka upala jednog jutra u moju sobu i počela vikati zbog onoga što sam navodno objavila na svom blogu. Rekla mi je da cijelo selo bruji o tome. Nju je prodavačica u trgovini ujutro pitala o čemu se radi. Mama je bila toliko ljuta pa sam pozvala baku u pomoć. S njom samo otišla se prijaviti ovaj slučaj policiji jer je mama izjurila iz kuće’.

Prisjetila se u svom svjedočenju mlada djevojka koja je prije gotovo 10 godina, u lipnju 2007. proživjela ovu dramu. Netko ju je odlučio oblatiti na internetu, a na kraju je uspjela doznati i tko je to bio. Radilo se o mladiću s kojim se dopisivala na društvenim mrežama.



‘Zbog tog teksta imala sam neugodnosti i u obitelji i u školi. Na kraju sam morala i promijeniti školu, jer me to sve psihički dotuklo. Imala sam i noćne more, a neugodno sam se osjećala gdje god bih otišla. Čak me i majka neko vrijeme napustila.

U školi su me ismijavali, imala sam i problema sa zdravljem

Djeca su me u školi ismijavala. Sve se to odrazilo na mene, pa sam počela dobivati loše ocjene. Povukla sam se iz društva. Nisam ni izlazila. Sve teže sam jela, imala sam i problema sa štitnjačom. Nije mi bilo ni do čega’, opisala je djevojka priznajući da se u to vrijeme dopisivala s jednom osobom na internetu, no nije znala o kome se radi, jer na profilu nije imao svoje ime i prezime.

‘Obećao mi je kupiti bonove za telefon ako se s njim nađem i imam seksualni odnos. Odbila sam ga i vjerujem da mi se na ovaj način osvetio’, dodala je.

Ne zna se koliko je ljudi pročitalo blog

Mladić koji će joj sada zbog nanijetih boli morati prema sudskoj presudi platiti 25 tisuća kuna odštete priznao je da je na njezinom blogu napisao uvredljiv tekst. Nije međutim, objasnio zašto je to napravio, ali je dodao kako nije znao da se radilo o maloljetnoj osobi.

‘To nije bio portal kojeg čitaju široke mase ljudi, već blog na koji su morali doći oni koji su za nju bili zainteresirani’, pravdao se. Iako je sud pokušao provjeriti kolika je bila posjećenost djevojčinog bloga, policija te podatke nije uspjela dostaviti. Blog je, očito, u međuvremenu ugašen.