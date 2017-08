UMJESTO ZATVORA PEDOFILU GODINA DANA RADA ZA OPĆE DOBRO: Zato što je iz ugledne obitelji slobodno šeće mjestom na kojem je počinio gnjusni zločin

Muškarac (69) kojeg je policija uhitila zbog bludničenja nad dvjema desetogodišnjim djevojčicama, pravomoćnom je presudom Općinskog suda osuđen na svega godinu dana zatvora, no kazna će mu biti zamijenjena za rad za opće dobro.

Općinski je sud 69-godišnjaku iz Koprivnice, koji je osuđen zbog bludničenja nad dvjema 10-godišnjim djevojčicama, zatvor zamijenio radom za opće dobro. Kaznu će tako odraditi u jednoj od ustanova koju mu odredi Sektor za probaciju Ministarstva pravosuđa koji inače donosi odluke o tome kojim se osuđenicima zatvorska kazna može zamijeniti onom za društveno koristan rad.

Osuđeni se 69-godišnjak žalio na nepravomoćnu presudu, no tužitelj Općinskog državnog odvjetništva u žalbenom je postupku, koji se vodio na Županijskom suda u Vukovaru, kojem je delegiran predmet, obje žalbe odbio i pravomoćno potvrdio presudu Općinskog suda u Koprivnici, prema kojoj je proglašen krivim zbog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta mlađeg od 15 godina.

Za zločin bludničenja nad maloljetnicama, ovaj je muškarac dobio kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i četiri mjeseca, no sud mu je tu kaznu objedinio na godinu dana te na njega primijenio zakon kojim mu je kazna zamijenjena radom za opće dobro na način da mu je jedan dan zatvora zamijenjen za dva sata društveno korisnog rada, piše Jutarnji list.



Do obrazloženja sudova nije moguće doći s obzirom na to da su u pitanju maloljetna djeca čiji identitet mora ostati zaštićen, no u lokalnim se odvjetničkim krugovima nagađa kako su muškarcu kao olakotne okolnosti uzeli to da dosad nije osuđivan te da potječe iz ugledne koprivničke obitelji. Nakon presude ovaj pedofil slobodno šeće ulicama mjesta u kojem je počinio strašan zločin.

Dirao ih po spolovilu

Zastrašujući slučaj u kojem je 69-godišnjak blodničio nad maloljetnicama otkriven je u svibnju 2014. godine. Tada je dotad uzoran i miran umirovljenik pozvao dvije djevojčice koje su tada imale samo deset godina na stolni tenis. Međutim, kako tužitelji navode, pohotni je starac sam odredio pravila igre. Kad bi im ispala loptica, obje su djevojčice morale staviti ruke na zid, zažmiriti i brojiti do 100. U dva navrata je tako jednu djevojčicu kaznio zato što je ispustila lopticu.

‘Zavukao je ruku ispod njezinih gaćica i preko gaćica dirao rukom po spolovilu’, stoji u pravomoćnoj presudi koprivničkog Općinskog suda.

Isto je učinio i drugoj djevojčici koja se kod njega igrala. Nesretne curice tek su nekoliko mjeseci kasnije prijavile roditeljima užas kroz koji su prolazile.

Muškarac je tijekom istrage optužbe porekao te tvrdio da je sve plod mašte djevojčica te da ga lažno terete i izmišljaju. Međutim, ispitane djevojčice nisu mijenjale priču, prošle su nekoliko razina vještačenja, a njima se bavila i Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba, ustanova specijalizirana za rad u takvim okolnostima, psihijatri i psiholozi. Nakon brojnih vještačenja, potvrđeno je da su djevojčice bile žrtve groznog seksualnog nasilja.