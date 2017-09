UKRAO PAPIRE PRAVOM BRANITELJU: Godinama primao invalidsku mirovinu

Splitska je policija prije tri dana vrlo šturo izvijestila da su “dovršili kriminalističko istraživanje nad 55-godišnjakom, kojeg se sumnjiči da je krivotvorenjem liječničke i druge dokumentacije, lažno prikazujući činjenice, ostvario status invalida, te zatražio i dobio invalidsku mirovinu, koju je primao od srpnja 2006. godine”, piše Slobodna Dalmacija.

Navedeno je kako je time Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje oštećen za najmanje 340 tisuća kuna. 55- godišnjak je kazneno prijavljen zbog prijevare i krivotvorenja isprave.

Slobodna Dalmacija doznaje kako je riječ o I.I. iz Trilja koji u Registru branitelja ima službeno upisanih 463 dana provedena u borbenom sektoru MORH-a.

No, nakon što se policija zainteresirala za ovaj slučaj, došli su do podataka da se od tog njegovog ‘borbenog staža’ 363 dana ratnog puta, na kojem navodno nema niti urudžbenog broja, odnose na sudjelovanje u ‘seoskoj straži’ što mu je potpisao njegov rođeni brat, dok je preostalih 100 dana navodno odslužio kao pripadnik jedne od HOS-ovih bojni.



No, problem je bio što on ne postoji u službenoj evideniciji bojne za koju je tvrdio da je bio njen pripadnik, a njegovo ime nije poznato niti čelnim ljudima te postrojbe. Doduše, u potpisu za tih njegovih 100 dana stoji ime danas pokojnog zapovjednika HOS-a koji je, pak, zapovijedao drugom postrojbom, a ne onom za koju je I.I. imao potvrdu da je bio u njoj.

Zanimljivo je da je I.I. invalidsku mirovinu od 3600 kuna primao od srpnja 2006. godine, a čini se da nije jedini iz tog kraja koji je na taj način lako dolazio do novca. Istražuje se još nekoliko slučajeva koji su povezani s 55-godišnjakovim na način da su svi oni imali istu “šprancu”, odnosno dokumentaciju pravog ratnog vojnog invalida iz okolice Imotskoga do koje su došli na za sada neutvrđeni način te je i to predmet istrage.

I.I. je, a čini se i ostali iz te grupe, samo promijenio originalne podatke na dokumentima i stavio svoje te su svi oni uspjeli ostvariti invalidske mirovine za razliku od pravog invalida čije su papire iskoristili i koji je, po našim saznanjima, ostao bez tog prava.

‘Zaboravio’ promijeniti ime nadležnog ureda

Koliko je u pitanju bila ‘uigrana igra’ bez straha da će im se išta dogoditi govori i podatak da su na svim dokumentima u svim slučajevima bili ostavljeni originalni, dakle isti brojevi protokola, a I.I. je ‘zeznuo’ stvar jer je na jednom od dokumenata ostavio krivo, odnosno originalno ime nadležnog ureda koji je izdao papir, a to nije bilo moguće jer on zapravo dolazi iz drugog grada i drugi je ured nadležan za njegov slučaj.

Druga zanimljiva stvar jest i da je, kako neslužbeno doznajemo, na njegovu rješenju kojim mu se odobrava invalidska mirovina stajao potpis jednog sada pokojnog liječnika koji je svojevremeno bio jedan od glavnih optuženih u dvjema velikim aferama ‘MIORH’ i ‘Dijagnoza’ kada su privedeni liječnici, članovi invalidskih komisija u Splitu, koji su bili osumnjičeni da su za novac sređivali invalidske mirovine. Te afere sudski još nisu pravomoćno okončane.