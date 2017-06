UHIĆEN ZBOG PRIJETNJI PLENKOVIĆU: Mladi Hrvat iz Austrije došao na odmor pa završio u Remetincu

Zagrebačka policija uhitila je 21-godišnjeg A.J.-a, hrvatskog državljanina koji živi u Austriji, jer je putem Facebooka prijetio predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću.

Hrvatske sigurnosne službe okvalificirale su sadržaj koji je objavio na Facebooku kao ozbiljnu prijetnju upućenu šefu Vlade, piše Jutarnji list.

Policija nije navela sadržaj prijetnje

Policija je potvrdila ovo uhićenje, ali nije navela sadržaj prijetnje. Uhićeni A.J. je nakon kriminalističkog istraživanja zaršio u istražnom zatvoru u Remetincu.

“Policijska uprava zagrebačka dovršila je kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjim hrvatskim državljaninom iz Zagreba zbog kaznenog djela prijetnje počinjeno 14. travnja ove godine putem društvenih mreža iz članka 139 stavak 1 i 3 i on je u petak predan pritvorskom nadzorniku”, potvrdili su Jutarnjem listu iz PU zagrebačke.



Mladić je sadržaj, koji je ocijenjen kao prijetnja premijeru, objavio prije dva mjeseca, no u međuvremenu nije bio dostupan hrvatskoj policiji. Uhićen je kada je došao u Hrvatsku na ljetovanje.

EUROPSKA POLICIJSKA AGENCIJA DOBIVA NOVE OVLASTI: Teroriste će moći skidati i s Facebooka

Prijeti mu do pet godina zatvora

Domaće službe zadnjih godina posebno prate i analiziraju sadržaje prepiske na društvenim mrežama i ‘filtriraju’ poruke upućene državnim dužnosnicima koji spadaju u kategoriju štićenih osoba, a policija i sigurnosne službe u surdnji s teleoperatrima i pružateljima internetskih usluga tužiteljstvu podastiru i forenzičke dokaze.

Za klasičnu prijetnju zakonom je predviđena kazna zatvora u trajanju do tri godine, no ako je upućena službenoj ili odgovornoj osobi u vezi s poslom koji obavlja, onda izrečan kazna može biti i do pet godina zatvora.

PREKO FEJSA PRIJETIO NAČELNIKU POLICIJE: ‘Pakao ti počinje tek kada odeš u penziju… Jer i ti guraš malo dijete, Bog sve vidi… ‘