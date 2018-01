UHIĆEN ANĐELO O. KOJI JE VJEROJATNO PUCAO U MIHU MUNJU: U Splitu je nakon svađe u njega ispalio više metaka?

Zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke, Anđelo O. sada je u istražnom zatvoru. Iako postoje dva svjedoka, nije sigurno da su oni kvalitetni očevici pucnjave, a policija osim toga nije pronašla inkriminirajuće dokaze.

21-godišnji Anđelo O. uhićen je zbog pokušaja ubojstva Mihe Frančeskija, poznatijeg i kao Miho Munja.

DRAMA U SPLITU: Mladića (26) izrešetali nasred ulice! Procurio identitet propucanog, policija za njim traga već tri i pol godinež

Uhićeni je u istražnom zatvoru

Zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke, Anđelo O. sada je u istražnom zatvoru. Iako postoje dva svjedoka, nije sigurno da su oni kvalitetni očevici pucnjave, a policija osim toga nije pronašla inkriminirajuće dokaze, piše 24 sata. Radi se, naime, o pucnjavi na splitskim Blatinama, u ulici Škrape, koja se dogodila ranije ovog mjeseca, a u kojoj je 26-godišnjak teško ozlijeđen. Za mladićem zvanim Miho Francheschi Munja iz Splita policija traga već tri i pol godine jer je on još od ranije dobro poznati gost ‘crne kronike’. Posljednje tri godine i pol godine policija traga za njim jer je, tad 22-godišnji Francheschi pobjegao 13. kolovoza 2014. iz prostorija splitske Druge policijske postaje na Bačvicama.

MIHO MUNJA IŠČUPAO METAK IZ NOGE I BACIO POLICIJU U OČAJ: ‘Ta mi priča sliči na onu o Chucku Norrisu’

POLICIJA ZNA TKO JE PUCAO NA MUNJU (26): Na isptivanje priveden mladić s kojim se ranije posvađao

Od ranije poznat policiji

U prosincu 2010. godine, Munja je također imao posla s policijom kada je, kao 18-godišnjak, sa svojim vršnjakom u lučici Zenta, s broda aktualnog Hajdukova trenera Igora Tudora, ukrao signalne rakete. Nakon krađe, počeli su ispaljivati rakete u zrak, a to je dovelo do toga da su tri broda potpuno izgorjela dok je četvrti bio dosta oštećen. Tada je utvrđeno da je ukupna šteta oko tri milijuna kuna. Do tada je već bio prikupio više od 20 kaznenih prijava, i to za krađe, razbojstva, nasilje, teško ozljeđivanje.

Policiji je od prije poznat i uhićeni Anđelo O. jer je već ranije pucao u jednog mladića zbog sukoba u prometu. O pucnjavi na Mihu Munju rekao je da to nije učinio jer su oni dobri prijatelji pa nije imao razloga u njega ispaliti tri metka, piše 24 sata.

Pokušaj ubojstva ili nanošenja ozljeda?

Propucani Splićanin Miho Francheschi, nakon što je s prostrijelnom ranom nadkoljenice lijeve noge i površinskom ozljedom lista desne noge dovezen u splitski KBC, u WC-u bolničke sobe sam je sebi izvadio metak iz noge, a zrno je bacio u zahod i pustio vodu što znači da je dokazni materijal završio u kanalizaciji. Tri preostale čahure policija je pronašla na ulici, a Miho nije policiji htio reći tko je pucao. U jednoj je izjavi čak rekao da se sam ozlijedio, no dva su stanara vidjela da su se mladići svađali. Još nije poznato hoće li se ova pucnjava okvalificirati kao pokušaj ubojstva ili tek kao pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda.