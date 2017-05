UDVARAO SE KONOBARICI PA SE POTUKAO S VLASNIKOM LOKALA: ‘Uhvatio me za vrat, a iznerviralo me jer me uhvatio za genitalije…’

Frane Baloević iz Postira osuđen je na godinu dana zatvora, s rokom od tri godine kušnje, jer je pretukao vlasnika restorana. Nihove priče o načinu na koji je tučnjava počela su raziličite.

Frano Baloević (26) iz Postira nepravomoćno je osuđen na godinu dana zatvora, s rokom kušnje od tri godine, jer je 2012. u ugostiteljskom objektu “Marijana” nanio teške ozlijede vlasniku objekta Ivici Matuliću, zvanom Anđelinac.

U svojoj obrani pred Općinskim sudom u Splitu Baloević je rekao da se ne osjeća krivim. Po njemu, do sukoba je došlo jer se udvarao konobarici.

“Bio sam tog dana s prijateljem na stočnom sajmu u Gažulu, nakon čega smo odlučili popiti piće i pojesti malo odojka u ugostiteljskom objektu ‘Marijana’ na Vidovoj gori. Nakon što smo naručili jelo, pridružio nam se vlasnik Matulić, kojeg inače zovu Anđelinac, te smo neobavezno pričali o lovu, a Anđelinac nam je pokazivao pištolj zataknut za pojasom, nakon čega smo nastavili razgovarati. Pokušao sam faćkati konobaricu koja me je poslala u p….m……, pa sam ja razbio bocu sa stola. Gazda objekta mi je rekao: “Ako to učiniš još jednom, imat ćeš problema sa mnom”, opisao je za Slobodnu Dalmaciju Baloević dodajući kako je on tada razbio i drugu bocute ga je Matulić uhvatio za vrat.



Pucnjava u lokalu

“Obojica smo ustala i pala preko banka na pod, tako da sam ja pao Matuliću po glavi. Nastavili smo se udarati šakama, a u jednom trenutku on me čak i uhvatio za genitalije, što me je posebno iziritiralo. Dok smo se tukli, nisam na njemu vidio nikakve ozljede, a sve je trajalo 20-ak sekundi”, kazao je Baloević, koji je Matuliću ozlijedio oko, a ima i negnječenje te krvarenje na lijevoj strani mozga.

Oštećeni Matulić, pak, imao je drugačiju priču. Tvrdio je kako je Baloević u njegov lokal došao u društvu Manuela Gospodnetića, koji je izvadio pištolj, napunio ga mecima i ” počeo pucati oko moje glave, a onda i po cesti sve dok nije ispraznio pištolj”.

Baloević je, dodao je, istvoremeno bacao stvari sa stolova i razbijao. “Kada je Gospodnetić počeo po drugi put puniti pištolj, prepao sam se i htio ustati od stola da nazovem policiju, ali tad me je Frane udario šakom u glavu. Pao sam, a on se bacio na mene i nastavio me tući”, opisao je Matulić.