UBOJSTVO KOJE JE POTRESLO SPLIT: ‘Bruno je Anicu volio najviše na svijetu, bila mu je sve…’

Split je šokiran ubojstvom koje se dogodilo u večernjim satima ponedjeljka, kad je 24-godišnji Bruno B. iz Splita hicem iz pištolja u obiteljskom staun u Slavonskoj ulici u Splitu ubio svoju 22-godišnju djevojku Anicu Ć. iz Kaštela. Priveden je na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo uz kaznenu prijavu za ubojstvo.

Do tragedije je došlo oko 23 sata kad je djevojka stigla u posjet dečku s kojim je hodala nekoliko godina. U stanu na drugom katu tada su, doznaje Slobodna Dalmacija, bili i njegov otac i majka koji su gledali televiziju u dnevnom boravku.

U jednom trenutku otac je čuo udarac. Prvo je pomislio kako je nešto palo u sobi, no kad je ušao ugledao je sina okrvavljenog u gaćicama, kako šokiran stojiu pokraj djevojčina tijela koje je od siline hica palo između dva kreveta.

Otac je bio dovoljno pribran pa je s ostalim ukućanima podigao djevojku, koju su odnijeli u auto s kojim su odjurili na Hitnu pomoć KBC-a Split. Mladić je bio u tolikom šoku da su mu dali sredstva za smirenje.



Umrla je brzo po dolasku u bolnicu

Kad su stigli u bolnicu djevojka je još bila živa, no bez obzira na brzu reakciju liječnika, nije joj bilo pomoći pa su oko 23:30 konstatirali smrt. Šokirani Bruno stalno je ispitivao kako mu je djevojka.

Nakon što je policija dobila dojavu, stigli su na mjesto događaja te su osiguravali stan i automobil do jutra kad je očevid obavljen uz nazočnost Žarka Štrbca, zamjenika ŽDO-a.

Neslužbeno se doznaje kako je djevojka pogođena hicem u prsa iz pištolja marke mauser werke parabellum kalibra 9mm, čija je čahura nađena na uzglavlju kreveta.

U sobi nije pronađena ni kap krvi, a nisu nađeni niti tragovi koji bi ukazivali na prethodni fizički sukob. Osim pištolja kojim je djevojka ustrijeljena i u čijem je spremniku bilo još metaka, navodno je pronađen i plinski pištolj marke glock.

Roditelji nisu znali da mladić ima pištolj

Istraga bi trebala otkriti i kako je mladić došao do pištolja te zašto ga je uopće nabavio. Njegovi roditelji nisu znali da ga je uopće imao. Navodno je nedavno završio dvotjedni tečaj za rukovanje oružjem za zaštitare u inozemstvu te je čak podnio zahtjev da ga prime u policiju, no dobio je odbijenicu.

‘ Ovo je veliki šok za sve, on je nju volio najviše na svijetu, bila mu je sve i ne znam kako će ovo podnijeti, ovo mu je najveća kazna. Koliko znam, planirali su se čak u neko skorije vrijeme i oženiti’, rekao je jedan od prijatelja ubijene djevojke. Isto su kazali i policajci i roditelji djevojke. Njezin je otac vlasnik poznatog splitskog kafića u Dubrovačkoj ulici.

Županijsko državno odvjetništvo slučaj trenutno tretira kao ubojstvo, no rezultati istrage odredit će hoće li se djelo okvalificirati kao blež, prouzročenje smrti iz nehaja. Za ubojstvo je po kaznenom zakonu predviđeno od pet do 15 godina zatvora, a za prouzročenje smrti iz nehaja kazna je od šest mjeseci do pet godina.