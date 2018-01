UBOJICA RODITELJA STAJE PRED SUD, PRIJETI MU 50 GODINA ZATVORA: Smaknuo ih je iz osvete i to na posebno okrutan način

Tin Šunjerga iz Čiste Velike u srijedu će stati pred sud koji bi mu trebao potvrditi optužnicu te odrediti vrijeme rasprave.

U srijedu će na Županijskom sudu u Zadru biti održano pripremno ročište za Tina Šunjergu, 19-godišnjeg mladića koji je optužen za ubojstvo svojih roditelja u ožujku prošle godine. Dogodit će se to nakon što je Optužno vijeće Županijskog suda u Šibeniku prihvatilo optužnicu po kojoj Državno odvjetništvo Šunjergu tereti za dva teška ubojstva počinjena iz bezobzirne osvete i to na posebno okrutan način. Prihvati li sud tu kvalifikaciju Šunjergi prijeti i do 50 godina zatvora.

Majku ubio u automobilu

Šunjergi se stavlja na teret da je 25. ožujka, između 14.30 i 17 sati, dok je s roditeljima obavljao radove u polju, rekao da ide do kuće po psa i po svog prijatelja da im pomogne oko radova. Otišavši do kuće, Tin je nasilno otvorio sef iz kojeg je izvadio očev pištolj marke Crvena zastava nakon čega je kontaktirao prijatelja te ga lažno pozvao da idu u Šibenik.



Kad je spomenuti prijatelj na to pristao, Šunjerga je zajedno s njim prvo otišao u polje te je sa sobom ponio pištolj. Oko 16.30 sati, nakon što mu je otac svojim automobilom otišao kući, Šunjerga je sjeo na zadnje sjedište drugog automobila, Citroena, iza svoje majke koja je bila na vozačevu mjestu. U optužnici stoji kako je Tin Šunjerga, tijekom vožnje, bez ikakve naznake, dok je majka razgovarala s njegovim prijateljem, izvukao iz pojasa hlača pištolj i usmrtio je ispalivši joj metak u potiljak.

Vratio se kući da ubije i oca

Potom je povukao ručnu kočnicu, tako zaustavivši automobil, pri čemu je njegov prijatelj, vidjevši što je napravio, pobjegao, a Šunjerga se s tijelom majke u automobilu odvezao kilometar od mjesta događaja gdje je ostavio automobil i majčino tijelo, a potom se, u namjeri da usmrti i oca, vratio pješice do obiteljske kuće u Čistoj Velikoj.

Oca Marina je zatekao u garaži te ga je, nakon razgovora, usmrtio hicem iz pištolja, također u potiljak. Kako bi mu nečujno prišao s leđa i repetirao pištolj, Šunjergu se tereti da je u susjednoj prostoriji pustio vodu iz slavine.

Mladić je, prema optužnici, roditelje ubio zbog toga što su mu više godina prigovarali zbog loših ocjena u školi, konzumiranja raznih vrsta droge, nametali zabrane, što je doživljavao kao prikraćivanje svojih sloboda.