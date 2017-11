UBOJICA KOJI JE ZATUKAO LJUBAVNICU I BACIO JE U MORE NA SLOBODI: Po izlasku iz zatvora odmah promijenio sliku na Facebooku

Nakon što je u lipnju u zadarskom kanalu brutalno premlatio 38-godišnju ljubavnicu Jolantu Magdalenu Adamczuk, a potom je bacio u more, Županijski sud u Zadru potvrdio je optužnicu protiv poljskog državljanina, 52-godišnjeg Piotra Pawela Pawlaka iz Lublina, koja ga tereti za ubojstvo.

Pawlak je vrlo brzo nakon ubojstva uhćen, no suđenje na Županijskom sudu u Zadru ipak će čekati na slobodi jer mu je uvažena žalba, doznaje Zadarski.hr.

Poljak je odmah nakon izlaska iz zatvora promijenio i naslovnu sliku na svom Facebook profilu. Odlučio se za fotografiju zalaska sunca pokraj Zadra, a nju su komentirali i njegovi prijatelji.

Odmah po izlasku iz pritvora ažurirao Facebook

“Fenomenalan pogled”, bio je jedan od komentara, čovjeku koji je optužen za ubojstvo 38-godišnje Poljakinje koja je radila u njegovom Solariju u Lublinu.

Optužnica ga tereti da je Poljakinji 6. lipnja, na brodu, u kanalu između otoka Ošljaka i mjesta Kali na otoku Ugljanu zadao najmanje četrnaest udaraca po tijelu i glavi nakon čega ju je gurnuo u more gdje se utopila. Pokušao se braniti tezom da je sve skupa bio niz nesretnih okolnosti u kombinaciji sa teškim zdravstvenim stanjem njegove djevojke, no sud mu nije povjerovao te je sve do 21.listopada bio u istražnom pritvoru.

Prije nego što su došli u Biograd na ljetovanje gdje su unajmili apartman, Magdalena i Pawel su bili u vezi nekoliko godina i nisu imali djece. Pawel je u Biograd stigao ranije kako bi mogao popraviti deset godina stari gliser, registriran pod poljskom zastavom. Kad ga je popravio otkazao je najam u marini u Sukošanu i krenuo prema Ugljanu u potrazi za nekom jeftinijim privezištem, piše Zadarski.

Tvrdio da je bolovala od mentalnih problema

Međutim, sat vremena kasnije Pawela u more pronalaze njemački jahtaši, a dva sata nakon njega u moru je pronađena i Magdalena mrtva, puna masnica i hematoma. Obdukcija je pokazala da je uzrok smrti utapanje, a tek sutradan, kada su stigli prvi patološki nalazi utvrđeno je i da je Poljakinja prije smrti imala brojne ozljede koje odgovaraju ozljedama od premlaćivanja.

Kasnije se doznalo da je Poljak i u svojoj zemlji imao problema sa zakonom, između ostaloga, i zbog obiteljskog zakona te da je već bio u zatvoru.

No, Pawel je tijekom istrage tvrdio da je Magdalena imala shizofreniju manično-depresivnog tipa te da je u fazi kad je bila u depresiji, danima bila povučena i jedva komunicirala. Problem bi, kako je rekao, nastao kada bi Magdalena bila u maničnoj fazi, a to je, prema njegovim riječima, bilo u vrijeme njezina dolaska u Biograd. Kada ju je vidio, bilo mu je očito da terapiju nije uzimala redovito. U takvoj maničnoj fazi, rekao je sucu, Magdalena bi reagirala nepredvidivo, nekontrolirano i euforično. Zbog takvog ponašanja nakon dolaska u Biograd morao ju je nekoliko puta udariti po glavi kako bi je smirio, rekao je.