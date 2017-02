‘UBIO SAM STARU KOMUNJARU’: Bivši čelnik A-HSP-a uopće se ne kaje zbog okrutnog ubojstva u Zagrebu

Vlado Turudić (54) iz Zaprešića, koji je 10. studenoga sa šest hitaca iz pištolja usmrtio umirovljenika Đorđija Burića (85) u njegovu stanu u Nazorovoj ulici u Zagrebu, ne kaje se zbog počinjenog zločina.

Motiv ovog okrutnog ubojstva bila je osveta odnosno, kako piše Jutarnji list, činjenica da je Burićev sin odbio zaposliti Turudićevog sina, iako je to prethodno obećao.

VELIKA POTRAGA ZA UBOJICOM IZ NAZOROVE: Sa šest hitaca brutalno likvidirao 85-godišnjeg umirovljenika!

Prešutjeli da im je sin gluhonijem

“Ja sam onaj kojega je tvoj sin ponizio, j…m mater i tebi i njemu”, bile su riječi koje je bivši član Predsjedništva Autohtone hrvatske stranke prava (A-HSP) Vlado Turudić uputio Buriću prije nego što je zapucao u njega. Ubojica prethodno nije poznavao svoju žrtvu.



Sve je počelo kada je Turudićeva supruga, koja je Buriću povremeno čistila stan, kazala kako njezin sin nigdje ne može naći posao. Burić joj je na to rekao kako će za posao pitati sina koji ima nekoliko tvrtki. Umirovljenik je to i učinio, no ispostavilo se da je Turudićeva supruga prešutjela da im je sin gluhonijem, pa se zapošljavanje izjalovilo.

Tada se Turudić odlučio osvetiti, ali ne Burićevom sinu nego njegovu ocu kojega navodno uopće nije poznavao, piše Jutarnji.

OTKRIVEN IDENTITET UBOJICE IZ NAZOROVE: Umirovljenika je iz osvete ubio jedan od čelnika A-HSP-a!

Iritiralo ga što gleda partizanske filmove

“U nekoliko sam navrata razmišljao da se Buriću osvetim tako što ću ubiti Đorđija”, rekao je Turudić istražiteljima izjavivši usto da se ne osjeća krivim.

U svom je iskazu bio vrlo izravan. Kazao je da su on i njegova supruga Burića, koji je nekoć bio jedan od direktora u Končaru, u razgovoru nazivali “komunjarom”. Turudić je istražiteljima navodno pripomenuo kako je “desno orijentiran” te je u više navrata naglašavao da je čovjek kojeg je ubio “komunjara” i da je podrijetlom Crnogorac.

Dodatno ga je iziritiralo saznanje da je Burić prije nekoliko godina išao u posjet rodbini u Crnu Goru, a važnom je smatrao i informaciju koju mu je prenijela njegova žena, da je Burić kod kuće gledao partizanske filmove.

Priznao zločin, a onda povukao iskaz

Ideja o osveti sazrela je u Buriću 10. studenoga. Tada je uzeo pištolj koji je imao kao ratni trofej s početka Domovinskog rata i uputio se u Zagreb pred Burićev stan. Kada mu je starac u kućnom ogrtaču otvorio vrata, Turudić je zakoračio unutra.

“Što to radite, tko ste vi? U blizini je policija…”, upitao je starac nepoznatog muškarca pokušavajući ga izgurati, na što mu je ovaj izgovorio rečenicu s početka teksta i ispalio u njega šest hitaca.

Nakon ubojstva pištolj je bacio u rijeku Krapinu i vratio se kući. Ponašao se kao da ništa nije bilo sve dok mu prošloga tjedna istražitelji nisu došli na vrata.

Jutarnji list piše da iskaz koji je Turudić najprije dao policiji ne može biti korišten u postupku protiv njega jer ga nije ponovio i pred tužiteljima. No, policija je prikupila niz materijalnih dokaza, među kojima i snimke nadzornih kamera iz autobusa i tramvaja kojima je Turudić putovao na mjesto zločina.

PREOKRET U ISTRAZI UBOJSTVA U NAZOROVOJ: Turudić najprije priznao, a potom povukao priznanje! Pištolj završio u rijeci Krapini