‘UBIO SAM IH JER SU ME PSIHIČKI PRITISKALI’: Hladnokrvni ubojica detaljno opisao odvjetniku kako je smaknuo oca i majku

Tin Šunjerga, 19-godišnjak iz Čiste Velike kod Vodica koji je pretprošlog vikenda hladnokrvno ubio hicima iz pištolja oca Marina (45) i majku Silvanu (46), svome je odvjetniku i istražiteljima opisao kako je počinio strašan zločin koji je zgrozio cijelu Hrvatsku.

“Da mogu vratiti vrijeme, nikad ovo ne bih učinio. Ubio sam ih jer su me psihički stalno pritiskali, prigovarali mi zbog škole i društva u kojem sam se kretao”, kazao je Šunjerga svome odvjetniku Frani Baici, pišu 24 sata.

Odvjetnik: Ne znam plače li u ćeliji, ali preda mnom nije

“Podigao sam pištolj, prislonio ga na majčin zatiljak i opalio. Krv je prsnula posvuda. S pištoljem sam krenuo kući. Tata je nešto radio ispred garaže. Stajao sam pored njega. Samo sam čekao da se okrene, da ga ne gledam u oči. U jednom trenutku okrenuo se leđima i sagnuo. Prislonio sam mu cijev pištolja na zatiljak i pucao”, kazao je mladi ubojica pred istražiteljima.



Njegov odvjetnik kaže da je tijekom razgovora Šunjerga bio utučen i depresivan te da mimo odgovora na pitanja ništa drugo nije govorio. Prema odvjetnikovim riječima, ubojica niti u jednom trenutku nije zaplakao niti ičim drugim pokazao emocije.

“Ne znam plače li kad je sam u ćeliji, no preda mnom suzu nije pusto. Jasno mu je što je napravio, ali odaje dojam da se sa situacijom u kojoj se nalazi potpuno pomirio. Ljudi koji se nađu u istražnom zatvoru, iako svjesni zločina, u pravilu se brane, pokušavaju opravdati svoje postupke na ovaj ili onaj način. Ovaj mladić to uopće ne čini. On je potpuno rezigniran. Kao da je odustao od samoga sebe, priznao poraz, predao se”, kazao je za 24 sata odvjetnik Baica dodavši da je na njegov upit kako mu je u ćeliji tek kratko odgovorio “OK”.

Ravnatelj škole: Bio je dijete kakvo bi svatko poželio

Iz razgovora s njim, odvjetnik Baica, kaže, nije stekao dojam da je mladić dulje vrijeme planirao ubojstvo svojih roditelja.

“Koliko sam iz razgovora uspio shvatiti, on se nećkao i dvoumio netom prije samih ubojstava. Što je pritom prevagnulo, ne znam. Nisam psihijatar i teško mi je o tome govoriti i razumjeti njegove razloge”, kaže Baica koji na pitanja mnogih kako može “braniti takve ubojice” odgovara da i oni, poput ostalih, imaju pravo na obranu i pravično suđenje.

“Ja sam tu da mu to osiguram i da se borim da se u vrijeme istrage i suđenja sva njegova zakonska prava ispoštuju. Mladić je sve priznao, ništa ne skriva i ne taji”, zaključio je Šunjergin odvjetnik.

Ravnatelj osnovne škole u Čistoj Velikoj, Marijan Belamarić, prisjetio se kako je Tin Šunjerga do sedmog razreda bio najbolji učenik u školi i sudjelovao na natjecanjima iz matematike i drugih predmeta. Tada je, kaže, bio dječak kojeg bi svaki roditelj mogao poželjeti.

“U vrijeme kad je Tin krenuo u srednju školu Silvana (majka, nap.a.) mi se jednom prilikom požalila da je nestao nakon što je otišao na nekakvu utakmicu i da ga već tri dana traže. Kasnije mi je rekla da su ga našli i da je sve u redu”, kazao je ravnatelj.

