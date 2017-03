UBIJEN, RASKOMADAN I BAČEN U JARUN: Ni sedam godina nakon likvidacije ne zna se tko stoji iza najmonstruoznijeg ubojstva na Balkanu

Sedam godina prošlo je otkako je u popularnom zagrebačkom jezeru pronađeno tijelo visoko pozicioniranog člana beogradskog podzemlja. Krivac još uvijek nije odgovarao.

8. ožujka 2010. godine Hrvatskom, ali i regijom, odjeknula je vijest o raskomadanom tijelu pronađenom u Jarunu. Vrlo brzo su se pojavile sumnje kako se radi o Cvetku Simiću, što je uskoro bilo i potvrđeno. Pronalazak Simićeva tijela doveo je uhićenja posljednjih odbjeglih članova notornog zemunskog klana, ali i danas, sedam godina kasnije, ovo ubojstvo ostalo je nerasvijetljeno.



Blic piše kako istraga i dalje traje, ali da se kao počinitelj navodi NN. ‘Hrvatski sud, koji je mjesno nadležan za ovaj zločin, praktički je “arhivirao” istragu poslije uhićenja dvojice, u to vrijeme najtraženijih bjegunaca: Sretka Kalinića i Miloša Simovića‘, piše Blic.

Pravda stigla počinitelja?

Cvetko Simić ubijen je hicem u glavu, a njegovo tijelo je potom raskomadano i bačeno u Jarun. Prvo je pronađen trup, a potom noge i lubanja. Blic zaključuje kako, iako pravo žrtve da se ubojica zakonski osudi nije zadovoljeno u ovom slučaju, da je pravda vjerojatno stigla počinitelja.

Naime, Simićevo ubojstvo dovelo je do obračuna između odbjeglih pripadnika zemunskog klana koji su se u Hrvatskoj krili pod njegovom zaštitom. Tri mjeseca nakon pronalaska njegovog raskomadanog tijela u Zagrebu je uhićen Sretko Kalinić, ili kako ga zovu, najmonstruozniji pripadnik klana. Do njegovog uhićenja je došlo nakon što ga je ranio suradnik Miloš Simović. Kalinić se potom pojavio u bolnici, zatražio pomoć te otkrio svoj identitet. Dan kasnije je uhićen i Simović koji ga je ranio te su potom obojica izručena Srbiji koja ih je još ranije osudila na kazne zatvora zbog ubojstva Zorana Đinđića, ali i drugih kriminalnih djela.

Ljubavni trokut

U naknadnim suđenjima otkriven je najvjerojatniji motiv ubojstva Cvetka Simića. Nije se radilo o nikakvom sukobu mafijaških klanova već o ljubavnom trokutu. ‘Kalinić mi je ispričao da je Simića ubio u jednoj opuštenoj šetnji opalivši mu metak u glavu, a kasnije dijelove tijela bacio u jezero Jarun da bi se vodio kao nestao, a on nesmetano bio s njegovom ženom Anom u koju je bolesno bio zaljubljen. Nosio je na ruci sat Cvetka Simića. Dok nisu našli Simićeve ostatke, Ana mu je govorila tko sve dolazi kod nje, tko se raspituje za njega’, rekao je u svom svjedočenju Miloš Simović.

I Simićeva supruga Ana potvrdila je ove insinuacije. ‘ Osjećala sam se zapostavljeno jer je moj muž često bio odsutan. Ovaj čovjek, s kojim me je Cvetko upoznao 2006. u Zagrebu, počeo mi je slati poruke. Nažalost, prijale su mi. Tek kad sam u lipnju 2010. u novinama vidjela sliku čovjeka kojeg sam poznavala kao Borisa shvatila sam tko je on. Počeo mi se vraćati film. Mjesta na kojima smo se sastajali, Jarun, gdje je moj muž ubijen… U meni se tog trenutka javila sumnja da on stoji iza ubojstva mog muža’, rekla je Ana Simić.

Kalinić i dalje sve negira

Kalinić je unatoč svemu tvrdio kako nije ubio Simića. ‘Kakav god da jesam, toliko bolestan nisam’, tvrdi Kalinić.

Simićevo ubojstvo u konačnici je dovelo i do sukoba između Kalinića i vjenčanog kuma Simićevih, Luke Bojovića, brata ubijenog Nikole Bojovića te bivšeg Arkanovog suradnika.