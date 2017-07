UBEROVAC SE ZABIO U POLICIJSKI AUTO, PUTNICA OTKRILA DETALJE: ‘Vrištala sam i molila da stane…”

Nakon jučerašnje prometne nesreće u kojoj se 27-godišnji vozač Ubera Mercedesom zabio u policijsko vozilo, putnica koja je u to vrijeme bila s njim u taksiju ispričala je kako se sve dogodilo.

Podsjetimo, incident se dogodio u blizini zagrebačkog Trga žrtava fašizma kad je zbog neprilaogođene brzine na zaustavljeni policijski automobil naletio 27-godišnjak koji je upravljao mercedesom. U nesreći su lakše ozlijeđeni dvoje policijskih službenika i suvozačica vozača koji se zabio u policijski auto.

MERCEDESOM SE ZALETIO RAVNO U POLICIJU: U gluho doba noći teška prometna u centru Zagreba

Vozač nije bio pod utjecajem alkohola

27-godišnjak je prilikom skretanja udesno zahvatio rubni kamen nakon čega je prednjim dijelom naletio na lijevi dio policijskog auta koji je tog trenutka bio zaustavljen.



Policija je tijekom očevida obavila i alkotest, no pokazalo se da vozač nije bio pod utjecajem alkohola. Prekršajno će odgovarati zbog neprilagođene brzine vožnje.

27-godišnji Oliver je u noći sa subote na nedjelju nešto iza ponoći vozio za Uber, a u trenutku nesreće vozio je 38-godišnju Slavicu kući. Osim dvojice policajaca, i ona je lakše ozlijeđena, a za Jutarnji je list ispričala kako nije ni sanjala da će nakon teškog radnog dana od 12 sati završiti u bolnici.

Slavica je željela što prije doći kući gdje ju je čekalo četvero djece pa je pozvala taksi. U Varšavskoj je sjela u Mercedes s 27-godišnjim vozačem Ubera. Djelovao joj je jako mlad pa ga je čak upitala je li punoljetan.

Šokirana putnica je vrištala i molila ga da se zaustavi

‘Kad smo došli do Sheratona, kvačilo mu nije dobro uhvatilo, a sam vozač je počeo proizvoditi neki čudan zvuk. Pitala sam ga je li sve u redu jer mi je učinilo kao da mu je pozlilo. Nije me doživljavao nego je pritisnuo gas i pokupio stupić. Vikala sam da stane, da hoću van, ali on je vozio i dalje. Vrištala sam i molila da se zaustavi. Bezuspješno’, ispričala je nesretna putnica.

Kad su došli na Trg žrtava fašizma, vidjela je policijski automobil pa je pomislila da će vozač konačno stati, no tada se zabio direktno u policijsko vozilo, kaže za Jutarnji list putnica koja je tom prilikom i sama ozljeđena pa je cijeli idući dan ostala u bolnici.

Vozač je nakon nesreće rekao da je tepihić zapeo ispod papučica gasa pa je zbog toga izgubio kontrolu nad vozilom, pokupio stupić i zahvatio rubnjak. Još se utvrđuje što se točno dogodilo.