U POSLJEDNJI TREN IZBJEGNUTA TRAGEDIJA: Roditelji spašavali nepokretnog sina u kolicima iz plamteće kuće, stanari skakali kroz prozor

Jutros nešto iza osam sati ujutro u jednom od apartmana Ville Split u Krapinskim Toplicama buknuo je požar u kojem je uništeno prizemlje objekta u vlasništvu obitelji Mikuličić iz Splita. U apartmanu se u tim trenucima nalazio nepokretni 34-godišnji sin vlasnika vile, piše zagorje-international.hr.

‘Mene su njegovi otac i majka zvali čim se to dogodilo, da im dođem pomoći izvući sina Blaža iz kuće, no kad sam ja došao, on je već bio vani. Naime, nakon prometne nesreće koja se dogodila prije 15 godina, njihov sin ne govori i ne hoda, a požar je, kako sam čuo, buknuo upravo u njegovom apartmanu. Zbog toga je zadobio opekline. Neke cure su prolazile pokraj kuće i odmah su zvale policiju i vatrogasce. Mladić je čim su ga roditelji izvukli iz kuće prevezen u bolnicu. Trenutno se nalazi u Kliničkom bolničkom centru Sestara milosrdnica u Zagrebu, a ima opekline prvog ili drugog stupnja, rekao je Franjo Balagović koji je inače spomenutog mladića svakodnevno vozio na terapije.

Pogledaj fotogaleriju

Dvoje ljudi iskočilo kroz prozor

Upravo iz tog razloga obitelj je kupila kuću u Krapinskim toplicama, koja se sastoji od pet apartmana za iznajmljivanje. U jednom od njih jutros je boravilo dvoje ljudi, a oni su kad su uočili požar, iskočili iz kuće kroz prozor.



‘Ja sam vidio kroz prozor da se nešto događa i odmah sam izašao pitati mogu li kako pomoći, no oni su mi rekli da ne mogu unutra. Naime, sve je bilo zadimljeno, nije se uopće moglo disati, a imam i ozlijeđenu nogu, tako da nisam mogao puno pomoći. Dvoje ljudi je iskočilo kroz prozor, a roditelji su naposlijetku izvukli i sina’, otkrio je Kolenko.

Zapovjednik DVD-a Mala Erpenja Stjepan Hrestak s kolegama će još neko vrijeme deložirati na mjestu požara.

Uzrok požara je navjerojatnije struja

‘Uzrok je najvjerojatnije struja, iako se uzroci još uvijek utvrđuju i očevid je u tijeku’, rekao je.

O uzroku ništa nije mogao reći ni Ivica Petriček, zamjenik zapovjednika Zagorske javne vatrogasne postaje.

‘Izgorjela je prostorija u prizemlju u kojoj je nastao požar, a i sve ostale prostorije su začađene. Ne može se još govoriti o uzrocima nesreće, a potrebno je napraviti i procjenu štete, koja je sigurno ogromna’, rekao je Petriček.