Policija je u Rovinju uhitila 51-godišnjeg njemačkog državljanina koji je iskorištavao djecu za pornografiju.

Muškarac je 13. kolovoza oko 19 sati na plaži u Rovinju s dva mobitela snimao djecu koja nisu imala gornji dio kupaćeg kostima.

Pedofila su zamijetili građani i turisti, nakon čega je on pokušao pobjeći no ljudi su ga uspjeli zadržati do dolaska policije.

Muškarac je uhićen i odveden u pritvor, objavila je PU istarska.