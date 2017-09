TEŠKA PROMETNA NESREĆA NA A3: Izletio s autoceste i nekoliko puta se prevrnuo, ozlijeđeno dvoje male djece

Na sjevernoj kolničkoj traci autoceste Bregana-Lipovac, kod mjesta Brodski Stupnik, danas se dogodila prometna nesreća u kojoj su dvije osobe zadobile teške tjelesne ozljede, dok su tri osobe lakše ozlijeđene.

Provedenim očevidom je utvrđeno da je do nesreće došlo kada je 32-godišnji bugarski državljanin upravljajući osobnim automobilom, prešao na prometnu traku za zaustavljanje vozila u nuždi, a potom i na travnatu površinu sa strane kolnika, gdje je prednjim dijelom vozila udario u smjerokazni stupić, nakon čega je došlo do zanošenja, a potom i do višestrukog prevrtanja vozila po travnatoj površini, gdje se i zaustavio.

U ovoj prometnoj nesreći teške tjelesne ozljede zadobilo je 10-godišnje dijete i 27-godišnja bugarska državljanka, dok su vozač (32), 9-godišnjak i 63-godišnji bugarski državljanin zadobili lakše tjelesne ozljede.



Ozlijeđenima je liječnička pomoć ukazana u bolnici u Slavonskom Brodu. Protiv vozača slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.