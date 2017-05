IŽIVCIRANI ZDRAVKO MAMIĆ U BURNOM GOVORU NA SUDU: ‘Kad sam sve to slušao htio sam si pucati u sljepoočnicu!’

Najveći domaći sudski proces zbog sumnji u kriminal u nogometu počinje danas na Županijskom sudu u Osijeku. Suđenje u Osijeku prati reporterka Net.hr-a Ana Raić Knežević

NOVO: 11:50 Branitelj Zorana Mamića, odvjetnik Čedo Prodanović tvrdi, suprotno optužbi, da je njegov klijent zapravo bio u preplati poreza.

‘Ne može se prigovarati samo Milanu Pernaru što se uklopio u rad svoje porezne uprave. Taj čovjek nije postupao s namjerom da na poticaj Zorana Mamića ošteti državu’, rekao je Prodanović primjećujući kako nije bilo razloga za antidatiranje Lovrenovog aneksa ugovora s obzirom na to da ga se moglo sklopiti sve do odlaska igrača iz kluba.

‘Vidjet ćemo tko je u ovom postupku promašio ceo fudbal. Uvjeren sam da će si na kraju tužiteljstvo zabiti autogol’, zaključio je Prodanović.



Vrbanovićev odvjetnik Janjko Grlić podsjetio je da je njegov klijent samo radio ono što ga je funkcija obvezivala.

11:40 Zdravko Mamić je u burnom uvodnom govoru optužio USKOK da laže.

‘Imam 57 ugovora iz Dinama o podjeli transfera i time ću dokazati da je to bila praksa i prije nego što sam ja došao u njegovu Upravu. I s predsjednikom ovog suda, sucem Ljubojevićem, dogovarao sam podjelu transfera od njegova sina Gorana Ljubojevića’, rekao je Mamić dodajući kako pozajmice što ih je Dinamo davao nisu drugi dohodak, pa ne podliježu porezu kako stoji u optužnici.

‘Zašto je tu važno samo da je Zoran Mamić primio pozajmicu, a to nije bitno za 200 drugih ljudi. Kad sam sve to slušao htio sam si tu pucati u sljepoočnicu’, iživcirano je kazao Mamić dodajući kako zna da je USKOK manipulirao s Modrićem i Lovrenom.

11:10 Odvjetnica Sloković tvrdi da će tijekom procesa dokazati da je Zoran Mamić imao ugovor o zajmu sklopljen 7. ožujka 2011., pa isplata 25 milijuna kuna na njegov račun nije bila nezakonita. Ni Modrićev aneks nije bio nezakonit, već je na osnovu njega ostvareno pravo na podjelu novca od transfera.

11:00 Mamićeva odvjetnica Jadranka Sloković objašnjava zašto USKOK-ova optužnica ne stoji. Tvrdi da se ona temelji na pogrešnoj interpretaciji ugovora o transferima.

‘Neutemeljeno je tumačenje da Lovren nije imao pravo na 50 posto iznosa od transfera, niti je išta antidatirano. Nije točno da je ugovorom o raskidu Lovren potvrdio da nema više potraživanja od kluba, jer je taj ugovor određivao samo dio prava. Ostalo je bilo navedeno u aneksu ugovora, među ostalim i postotak od transfera’, naglasila je odvjetnica Sloković.

Prema njezinim riječima, Dinamo je imao pravo davati pozajmice, jer su one uredno vraćane, a klub je na njima ostvarivao prihod od kamata.

10:50 Odvjetnik poreznika Milana Pernara, Mijo Golub naglasio je u uvodnom govoru da USKOK marginalizira propuste drugih poreznih službenika u Poreznoj upravi u Sesvetama gdje su obrađivane porezne obveze Zorana Mamića, te da se pogrešno tumače porezni zakoni. ‘Zašto se vjeruje iskazima svjedoka koji od sebe žele otkloniti odgovornost’, pita odvjetnik Golub primjećujući da je i nakon odlaska Pernara bilo nezakonitih poreznih rješenja u Sesvetama.

10:46 Sven Mišković, zamjenik ravnateljice USKOK-a, uvjeren je da će dokazati kako je poreznik Milan Pernar za mito pomagao Zoranu Mamiću u utaji poreza. Čak je svjedokinji priznao: ‘Nije lako dobiti novac od Zorana Mamića’. Istražitelji tvrde da je jasan nesrazmjer imovine i prihoda poreznika Pernara.

USKOK protiv Zdravka Mamića ima i navodno lažne telefaks poruke Dejana Lovrena u kojima se raspituje o postotku od transfera. Na njima je krivotvoreni Lovrenov potpis, te pogrešno napisano ime novog Lovrenovog kluba Olympiquea iz Lyona. Pronađena je i Lovrenova poruka Nikkyju Vuksanu u kojoj im zamjera što su ga uvukli u sve to i piše: ‘Onda Dejane ti budi dobar i izvuci nas’.

Mišković je odgovorio Mamiću da USKOK nije ‘promašio ceo fudbal’, već ciljano izvlačio novac.

‘Je li normalno da poreznik odlazi k Zoranu Mamiću na stadion i satima s njim razgovara, a supruzi šalje poruku da mu drži palčeve’, dodao je Mišković.

10:30 Zdravko Mamić, Damir Vrbanović i Milan Pernar izjavili su da se ne smatraju krivima. Mamić je ustvrdio da uopće ne razumije optužbe, jer su to sve najgnjusnije laži.



10:06 Na sudu u Osijeku nije se pojavio Zoran Mamić za kojeg je njegov odvjetnik Čedo Prodanović rekao da je službeno spriječen nazočiti raspravi. No, suđenje se nastavlja jer zakon to omogućava. Počelo je čitanje optužnice protiv Zdravka Mamića i suokrivljenih. Time je i službeno krenuo proces najmoćnijem čovjeku hrvatskog nogometa.

Zdravko Mamić sjest će na optuženičku klupu kako bi odgovarao za 116 milijuna kuna teške malverzacije počinjene zajedno s bratom Zoranom, bivšim direktorom Dinama Damirom Vrbanovićem te poreznikom Milanom Pernarom. Osim milijunske štete za Dinamo, optuženi su i da su državni proračun oštetili za 12,2 milijuna kuna.

Mamić tvrdi da je proces politički motiviran

Već neko vrijeme prvi čovjek Dinama tvrdi kako mu je jedini cilj dokazati na sudu istinu, jer je od početka, prema njegovim riječima, u pitanju montirani proces utemeljen isključivo na konstrukcijama. USKOK ga tereti da je nezakonito, izvlačeći novac iz Dinama, zaradio najmanje 52 milijuna kuna, dok je njegov brat Zoran ostvario nepripadnu korist od 38,1 milijun kuna.

Prema optužnici, porezni inspektor Milan Pernar u drugoj je polovini 2012. godine omogućio Zoranu Mamiću da ne plati porez za tri prethodne godine. Učinio je to nakon što je saznao da je Mamić, koji je u to vrijeme bio sportski direktor Dinama, vratio klubu nešto više od 24 milijuna kuna pozajmice, a Pernar se nije potrudio provjeravati podrijetlo tog novca. Ubrzo je porezni nadzor i obustavljen, te je Pernar za to izdašno nagrađen. Zoran Mamić pak za 2011. godinu nije platio 12,2 milijuna kuna poreza.

Izvlačili novac preko računa Modrića i Lovrena

I 2015. godine Pernar je, prema USKOK-ovoj optužnici, omogućio Zoranu Mamiću da ne plati nešto više od milijun kuna poreza. Uspio mu je umanjiti porezno rješenje za čak 919 tisuća kuna, zbog čega ga je Mamić ponovno nagradio. Međutim, Pernarova šefica provjeravala je naknadno njegovo porezno rješenje izdano Zoranu Mamiću, te ga je, posumnjavši u malverzacije, poništila.

Novac je, sumnja USKOK, Zdravko Mamić u dogovoru s Vrbanovićem i bratom Zoranom, iz Dinama izvlačio i preko aneksa ugovora o profesionalnom igranju za Luku Modrića i Dejana Lovrena. Taj novac trebao im je kako bi Zoran Mamić mogao vratiti milijunske pozajmice kluba, a ponovno je sve učinjeno da se dođe do sredstava iz klupske blagajne.

Istražitelji vjeruju da je Mamić najprije podigao kredit u banci, te taj novac prebacio na Dinamov račun, a zatim ga isplatio Luki Modriću na račun. Novac je samo prošao preko Modrićeva računa i vratio se ponovno u Mamićeve ruke, dok je Dinamu ostala obveza plaćanja kredita. Mamić je od postotka Modrićeva transfera nezakonito sebi zadržao 52 milijuna kuna, dok je na isti način preko Lovrenova računa uzeo 25 milijuna kuna. Taj novac Lovren je uplatio na račun Zorana Mamića.

