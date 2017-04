MAMIĆ NA POČETKU SUĐENJA: ‘Jesam li izvukao 116 milijuna kuna iz Dinama? Ne razumijem optužbu, to su sve najgnjusnije laži!’

Najveći domaći sudski proces zbog sumnji u kriminal u nogometu počinje danas na Županijskom sudu u Osijeku. Suđenje u Osijeku prati reporterka Net.hr-a Ana Raić Knežević

NOVO: 10: 30 Zdravko Mamić, Damir Vrbanović i Milan Pernar izjavili su da se ne smatraju krivima. Mamić je ustvrdio da uopće ne razumije optužbe, jer su to sve najgnjusnije laži.





10:06 Na sudu u Osijeku nije se pojavio Zoran Mamić za kojeg je njegov odvjetnik Čedo Prodanović rekao da je službeno spriječen nazočiti raspravi. No, suđenje se nastavlja jer zakon to omogućava. Počelo je čitanje optužnice protiv Zdravka Mamića i suokrivljenih. Time je i službeno krenuo proces najmoćnijem čovjeku hrvatskog nogometa.

Zdravko Mamić sjest će na optuženičku klupu kako bi odgovarao za 116 milijuna kuna teške malverzacije počinjene zajedno s bratom Zoranom, bivšim direktorom Dinama Damirom Vrbanovićem te poreznikom Milanom Pernarom. Osim milijunske štete za Dinamo, optuženi su i da su državni proračun oštetili za 12,2 milijuna kuna.

EUFORIČNI MAMIĆ PORUČIO S GOVORNICE: ‘Obrisat ćemo pod s argumentima tužiteljstva, bit ćete ponosni’

Mamić tvrdi da je proces politički motiviran

Već neko vrijeme prvi čovjek Dinama tvrdi kako mu je jedini cilj dokazati na sudu istinu, budući da je od početka, prema njegovim riječima, u pitanju montirani proces utemeljen isključivo na konstrukcijama. USKOK ga tereti da je nezakonito, izvlačeći novac iz Dinama, zaradio najmanje 52 milijuna kuna, dok je njegov brat Zoran ostvario nepripadnu korist od 38,1 milijun kuna.

Prema optužnici porezni inspektor Milan Pernar u drugoj polovini 2012. godine omogućio je Zoranu Mamiću da ne plati porez za tri prethodne godine. Učinio je to nakon što je saznao da je Mamić, koji je u to vrijeme bio sportski direktor Dinama vratio klubu nešto više od 24 milijuna kuna pozajmice, a Pernar se nije potrudio provjeravati porijeklo tog novca. Ubrzo je porezni nadzor i obustavljen, te je Pernar za to izdašno nagrađen. Zoran Mamić pak za 2011. godinu nije platio 12,2 milijuna kuna poreza.

SUĐENJE ZDRAVKU MAMIĆU POČINJE 27. TRAVNJA: ‘Ovo je politički motiviran proces i dokazat ću da nisam kriv’

Izvlačili novce preko računa Modrića i Lovrena

I 2015. godine Pernar je, prema USKOK-ovoj optužnici, omogućio Zoranu Mamiću da ne plati nešto više od milijun kuna poreza. Uspio mu je umanjiti porezno rješenje za čak 919 tisuća kuna, zbog čega ga je Mamić ponovno nagradio. Međutim, Pernarova šefica provjeravala je naknadno njegovo porezno rješenje izdano Zoranu Mamiću, te ga je, posumnjavši u malverzacije, poništila.

Novac je, sumnja USKOK, Zdravko Mamić u dogovoru s Vrbanovićem i bratom Zoranom, iz Dinama izvlačio i preko aneksa ugovora o profesionalnom igradnju za Luku Modrića i Dejana Lovrena. Taj novac trebao im je kako bi Zoran Mamić mogao vratiti milijunske pozajmice kluba, a ponovno je sve učinjeno da se dođe do sredstava iz klupske blagajne.

Istražitelji vjeruju da je Mamić najprije podigao kredit u banci, te taj novac prebacio na Dinamov račun, a zatim ga isplatio Luki Modriću na račun. Novac je samo prošao preko Modrićevog računa i vratio se ponovno u Mamićeve ruke, dok je Dinamu ostala obveza plaćanja kredita. Mamić je od postotka Modrićevog transfera nezakonito sebi zadržao 52 milijuna kuna, dok je na isti način od preko Lovrenovog računa uzeo 25 milijuna kuna. Taj novac Lovren je uplatio na račun Zorana Mamića.

‘OTKRILI SMO OGROMNE NOVČANE TRANSAKCIJE…’: I švicarski tužitelji istražuju Mamićevo poslovanje i sumnjive transfere