TURIST KOJI U HRVATSKU DOLAZI KRŠITI ZAKON: Krao i iživljavao se na starici: ‘Krv me oblila, pala sam na pod, gušio me dok se nisam onesvijetila’

Nizozemski turist star 55 godina Ronald de Fauwa već je pet i pol mjeseci u zatvoru u Remetincu nakon što je u ožujku u blizini Pisarovine provalio u jednu staru kuću i u njoj istukao 80-godišnju baku Mariju.

Da nije bilo psa Mede koji je neumorno lajao za vrijeme napada, a kasnije i otjerao lopova, ovaj bi turist vjerojatno i ubio nesretnu ženu kojoj je cipelom zamalo smrskao glavu, a uz to ju je i davio.

‘Toliko me lupao da mi je izbio zube’

Baka Marija je ispričala kako je tog dana nepoznat čovjek prošao kraj njezine kuće. Na sebi je imao veliki šešir, čizme i torbu. Otvorio je željeznu ogradu i nakon toga razbio staklo i provalio u kuću u koju se baka u međuvremenu sakrila.

‘Izašla sam van, a on me odmah nečim lupio. Osjetila sam strašnu bol i molila ga da me ne ubije. Toliko me lupao da mi je izbio zube. Tražio je novac. Otvorila sam šaku i rekla mu da uzme ključeve doma i uzme što želi. Krv me toliko oblila da ništa nisam vidjela. Pala sam na pod, a on mi je stiskao dalje usta. Držao me i za vrat, ali sam nekako rukom uspjela zaštititi jabučicu da me ne udavi istog trena. Ali, počela sam se gušiti te sam pala u nesvijest i ne sjećam se kako sam završila u bolnici ni tko me odvezao’, rekla je 80-godišnja žrtva brutalnog napada za Jutarnji list.



U bolnici su baku Mariju operirali. Imala je višestruke prijelome, krvne podljeve i porezotine. Napadač joj je izbio četiri zuba, a imala je i krvarenje izvan moždane ovojnice. I danas trpi velike bolove, no unatoč strahu se vratila svojoj kući.

Pokušao pobjeći, no na autobusnoj stanici ga je uhvatila policija

‘Bila sam sva podbuhla. Lice napuhnuto, nos zdrobljen, a oči kao da nisam imala. Ugradili su mi šipku u nosu, a na nos ne mogu disati. Ispod desnog oka su mi ugrađene pločice i kroz njega vidim maglovito. U cijelim ustima, nepcu i zoni ispod oka kao da imam trnje koje me neprekidno bode. Zbog boli koju i danas trpim, vjerujte mi, bolje bi bilo da sam umrla’, rekla je.

Nizozemca sada optužnica tereti da je napao stariju ženu kako ga ona ne bi prijavila policiji, a udarao ju je po glavi s ciljem da ju ubije. Gazio ju je čizmom po licu, rukama joj obuhvatio vrat i gušio ju. Otišao je tek kad je došao susjed, vlasnik psa koji je lajao za vrijeme napada. Pobjegao je do autobusne stanice, no tamo ga je ipak sustigla policija.

Nizozemac se na produljenje pritvora već žalio i tražio je da ga se pusti na slobodu uz mjeru oduzimanja putnih isprava, no taj je zahtjev odbijen zbog postojanja neposredne opasnosti od bijega. Zanimljivo je da je taj muškarac policiji poznat od ranije, kada je u Splitu i Zagrebu uhvaćen u krađi. Zbog ovog pokušaja teškog ubojstva i krađe prijeti mu minimalno deset godina zatvora.