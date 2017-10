TROSTRUKOG UBOJICU NIKAD NEĆE STIĆI PRAVDA? Boris Luketa nije sposoban za suđenje, pitanje je hoće li ikada biti

Boris Luketa (59), protiv kojeg se provodi istraga zbog tri teška ubojstva i jednog pokušaja ubojstva, nije sposoban za suđenje i zasad je nepoznato hoće li ikad moći biti ispitan o pucnjavi na Brodarici gdje su krajem travnja ove godine ubijeni Ivan Bajić te supružnici Hakija i Milka Keranović.

Pokazalo je to, kako neslužbeno doznaje ŠibenikIN, medicinsko vještačenje o njegovoj procesnoj i raspravnoj sposobnosti koje su nedavno dovršile šibenske liječnice, psihijatrica Vlatka Novak i psihologinja Gina Lugović, kliničarke i ovlaštene sudske vještakinje.

U šibenskom Županijskom državnom odvjetništvu (ŽDO) u ponedjeljak su potvrdili da su zaprimili rezultate vještačenja, ali detalji o tom i drugim vještačenjima, kao i o drugim radnjama koje u tom slučaju provode, javnosti ne mogu biti poznati jer istraga još uvijek traje.

Tužiteljstvo će prekinuti istragu?

Ne promijeni li se u međuvremenu zdravstveno stanje Borisa Lukete, šibensko tužiteljstvo će nakon prikupljenih rezultata ostalih vještačenja vjerojatno prekinuti istragu i odustati od optužnice. Doduše privremeno, tek toliko da predmet ne ode u zastaru, a onda će u narednom periodu stalno provjeravati je li se Luketa oporavio od teških ozljeda glave koje si je nanio u pokušaju samoubojstva tijekom opsade specijalne policije na Brodarici.



On se u ovom trenutku nalazi u Krapinskim toplicama čiji liječnici redovito izvještavaju ŽDO o zdravstvenom stanju pacijenta kojeg i dalje policija čuva 24 sata dnevno. Bolničke izvještaje nastavit će slati u Šibenik čak i ako tužiteljstvo donese rješenje o prekidu istrage, sve kako bi u slučaju promjene Luketinog stanja ona mogla biti obnovljena, bilo to za par mjeseci ili godina.

Njegov odvjetnik Krešimir Škarica sumnja da će se to ikad dogoditi.

Luketin odvjetnik: Bojim se da će trajno ostati takav

“Iako sam nalaz vještačenja zaprimio, rezultate ne mogu komentirati jer istraga još traje, ali vam mogu reći da svog branjenika redovito izvještavam o obrani mada i dalje ne znam može li me on uopće razumjeti. Nisam sudski vještak niti liječnik, ali bojim da je njegovo zdravstveno stanje ireverzibilno i da će trajno ostati takav. To je samo moje osobno mišljenje jer kao odvjetnik ne želim ni na koji način utjecati na tijek sudske istrage”, kaže Škarica.

Medicinsko vještačenje o Luketinoj procesnoj i raspravnoj sposobnosti doktorica Lugović i Novak naloženo je prije otprilike tri mjeseca, a kako u rezultatima nije izrijekom pisalo da on nije sposoban sudjelovati u kaznenom procesu, naložena je dopuna koja je tužiteljstvu dostavljena prije petnaestak dana.

Na redu je šibensko Županijsko državno odvjetništvo čije će daljnje odluke utjecati i na pravne sporove pokrenute radi odštete članovima obitelji ubijenih na Brodarici, odnosno zbog ostalih dugova koji su bili motiv za počinjenje najtežih kaznenih djela.

“Kako je ovim kaznenim predmetom povezan i čitav niz drugih građanskih predmeta, čeka se konačna odluka ŽDO-a o nastavku ili prekidu istrage. U kolegijalnom sam kontaktu s pravnim opunomoćenicima druge strane, obitelji Bajić, kojima je jednako kao i meni u interesu da se svi ovi postupci riješe u skladu sa zakonom i bez dodatnih ekscesa. Odluka tužiteljstva bit će obvezujuća i za građanske sporove”, kaže Škarica.

Glavni motiv – novac

Glavni motiv za zločin koji se dogodio te nedjelje, 26. travnja ove godine, oko 16,30 sati, bio je novac i to veća količina gotovine koju je Luketa posudio sinu ubijenih Karanovića, a kako mu ovaj nije vraćao, isplanirao je iz osvete ubiti njega i roditelje, baš kao i Ivana Bajića koji se našao između njih.

Tužiteljstvo smatra da se Luketa osjećao izigranim i prevarenim pa je ilegalno nabavio dva pištolja i krenuo automobilom na Brodaricu gdje je pred kućom obitelji Karanović prvo ispalio nekoliko hitaca u Bajića. Kada ga je ubio, ušao je u kuću i tamo dva metka uputio prema sinu Karanovića, koji mu je dugovao novac, no kako je promašio glavni cilj svoje osvete, ovaj je pobjegao. Luketa je tada pucao po njegovim roditeljima i ubio ih na mjestu događaja, stoji u rješenju o provođenju istrage koje je ŽDO donijelo sredinom svibnja ove godine.

Tijekom noći nakon ubojstava, specijalna policija locirala ga je na Brodarici gdje je si je pucao u glavu i zadobio ozljede radi kojih nikad nije mogao biti ispitan o motivima trostrukog ubojstva.