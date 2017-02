TREBALA SE POJAVITI NA SUDU: Policija još od 2014. ne zna gdje se nalazi osuđena bankarica

Bivša direktorica Odjela privatnog bankarstva u Splitskoj banci Jasmina Bilonić i njezin prijatelj bivši župnik iz Baške Vode fra Šime Nimac 2014. godine nepravomoćno su osuđeni za pronevjeru oko 10 milijuna kuna od prodaje crkvenog zemljišta.

Oboje su danas trebali se pojaviti na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu i svjedočiti u slučaju protiv Ivana Validžića, fra Šimetovog prijatelja i poduzetnika protiv kojeg je Crkva podigla privatnu tužbu. No, bivša bankarica nije s pojavila, a utvrđeno je da čak i policija još od 2014. ne zna gdje se ona nalazi, pišu 24 sata.

SVEĆENIK KOJI JE ZAMRAČIO MILIJUNE: Crkva mora fra Šimi platiti 98.000 kuna!

Ni njezin odvjetnik ne zna gdje je

Bilonić je s adrese na kojoj je bila prijavljena policija po službenoj dužnosti odjavila 30. prosinca 2014. godine, a novu nije prijavila policiji. Ni njezin odvjetnik Joško Čeh nije znao da je njegova klijentica promijenila adresu nije znao ni njezin odvjetnik Joško Čeh.



“Posljednji put smo kontaktirali krajem 2014. godine, kad smo Vrhovnom sudu pisali žalbu na presudu, no kako se ništa u međuvremenu nije mijenjalo, nije bilo ni razloga da se čujemo ni vidimo”, kazao je Čeh za 24 sata.

Fra Nimac, koji sada živi u franjevačkom samostanu u Karinu, ispričao je an sudu da Validžića poznaje od 2006. godine, dok je bio župnik u Župi Promina, , a ostali su u kontaktu i kada je Nimac 2009. otišao u župu u Baškoj Vodi te ondje započeo projekt proširenja crkve.

“Znao je da sam uspio osigurati novac za to. Njegova tvrtka, koja zapošljava oko 120 radnika, u to je vrijeme zapala u neke financijske poteškoće te me je zamolio, jer je znao da imam taj novac, da mu pomognem i posudim 1,5 milijuna kuna”, kazao je Nimac.

Potom je, kaže, tražio od Bilonić, kod koje je u pretincu u Splitskoj banci bio novac od prodaje zemljišta, da sve dogovori i napravi ugovor s Validžićem.

Posudio mu novac namijenjen proširenju crkve

“Ja sam ga potpisao, a ona je ugovor, zajedno s novcem, odnijela u Zagreb i predala mu. Trebao ga je vratiti u roku od godinu dana, a znam i da su dogovorili zadužnice kroz koje je bio osiguran povrat”, kazao je fra Šime.

Nakon što je afera izbila u javnost, Validžić je, tvrdi Nimac, na zahtjev Bilonić uništio svu dokumentaciju. Bilonić je, pak, svoje zadužnice zadržala i sve predala sudu. Tvrdi da je Validžić Jasmini u tri navrata isplatio po 22.000 kuna. Dodao je i kako ga je župa ovršila te da Validžić više nije dužan njemu nego župi, pišu 24 sata.

Osim ovog duga, Crkva je ovršila i Nimčev račun skinuvši s njega oko 93.000 kuna, a još su oko 150.000 kuna namirili prodajom njegova Passata. Oko 2,5 milijuna kuna blokirano je na računu lijepe bankarice u Partner banci, a nagodbom s tvrtkom Sunčani bast vratili su oko 4000 četvornih metara zemljišta, odnosno oko deset posto. Blokirana je i jahta “Lucky me”, u fiktivnom vlasništvu Bilonić.

Odvjetnik Željko Ćapin, koji u ovim postupcima zastupa župu, kazao je kako je Crkva tražila da se taj novac i jahta također vrate župi.