SUĐENJE ZBOG ŠOKANTNIH PRIJETNJI: ‘Odležao sam u Lepoglavi i Remetincu, a i vas ću odležati. Naći ću vas i ubiti!’

Počelo je suđenje Darku Pintariću, 39-godišnjaku iz Zagreba, zbog prijetnji koje je izrekao interventnim policajcima neposredno prije početka utakmice Dinamo-Hajduk u travnju ove godine.

‘Pogledajte, ja sam odležao u Lepoglavi i Remetincu, a i vas dvoje ću odležati i neće na ovome stati. Naći ću vas i ubiti, je l’ vi uopće znate tko sam ja?’, rekao im je tada Pintarić koji je trećinu svog života proveo iza rešetaka zbog više od dvadeset kaznenih djela. Ovu prijetnju izrekao je niti mjesec dana nakon što je izašao iz Lepoglave nakon izdržavanja desetipolgodišnje kazne.

Prilikom iznošenja obrane rekao je da se smatra krivim te sudu ispričao što se, iz njegove perspektive, dogodilo.





‘Cijelu noć sam pio u lokalu i tako sam sreo prijatelje koji su išli na tekmu i pozvali me da idem s njima, pa sam otišao. Došli smo na ulaz i policajci su me zamolili da ‘pušem’ kako bi vidjeli jesam li pijan, napuhao sam ali se ne sjećam koliko. Zatim su me izdvojili sa strane u posebnu prostoriju gdje je bilo dvadeset policajaca, a jedan interventni policajac me počeo lupkati palicom po glavi. Nisu to bili jaki udarci, ali me tako provocirao. Zamolio sam ga da prestane, ali on me nastavio lupkati pa me prebacilo u glavi i izrekao sam to što mi se stavlja na teret. Znam da sam neprimjereno reagirao, ali nisam ni na koji način mislio prijetiti, nego je to dio vokabulara koji koristim pod normalno. Skoro jedanaest godina sam bio u Lepoglavi i tamo su takve riječi uobičajene’, rekao je Pintarić kojem je tog dana u travnju izmjereno 2,68 promila alkohola u krvi, javlja Večernji.

Dodao i je kako je moguće da ga je ‘okrenulo u glavi’ jer mu se alkohol pomiješao s lijekovima koje koristi kako bi pod kontrolom držao ovisnost o heroinu i kokainu. rekao je i kako nikad prije nije tako, kako kaže, ‘okrenulo’, ali da je u više navrata padao u nesvijest i boravio u bolnici zbog droge.

Pintarić je poručio i kako je dugo boravio u zatvoru zbog čega mu je ‘tolerancija na alkohol manja nego kod nekoga tko je na slobodi i povremeno pije’.

Tražio je da ga se pusti iz pritvora, ali je sud to odbio s obzirom na to da mu je zadnji put, za počinjenje kaznenog djela trebalo manje od mjesec dana nakon izlaska iz zatvora.