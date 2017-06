TRANSVESTIT PREVARANT IZ BJELOVARA ZBUNIO SUCA: ‘U optužnici stoji da ste majka petero djece, a svima je očito da ste im otac!’

Iz poznatog zagrebačkog salona vjenčanica i svečanih haljina ukradena je vrijedna odjeća.

“Kome ja ovdje sudim”, zapitao se danas sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Nenad Lukić kada je pred njega vezana lisicama dovedena Ivana Zdravka Josipa Radoš, 51-godišnjakinja koja se ranije nosila muško ime Tito Gubić.

Ta je osoba sada i široj javnosti poznata zbog sumnji da je sudjelovala u prijevari vremešnog vlasnika kuće kako bi se domogla njegove imovine. Ovaj muškarac već godinama radi na promjeni spola, a nedavno je uspio formalno promijeniti i ime.

No, upravo je to problem zbog kojeg je na samom početku zapeo sudski postupak u kojem mu se na teret stavlja krađa 12 tisuća kuna vrijednih haljina iz poznatog zagrebačkog butika “Renata” u Ilici 168. Prema optužnici Ivana Zdravka Josipa Radoš je od 16. do 20 siječnja ove godine iz salona ukrala više haljina i vjenčanica.



Satima paradirala u salonu

“Došla je u salon tražeći vjenčanicu jer se planirala udati za svog Alojza”, prisjetila se Renata Blažević, vlasnica salona, prvog susreta s 51-godišnjakinjom. “Bila je dosta neugodna, a kako ju nisam taj dan mogla primiti rekla sam joj da dođe sutra”.

I doista Ivana Zdravka Josipa Radoš došla je i idući dan, te više od tri sata isprobavala razne vjenčanice i haljine za svoju svadbu s Alojzom. U pitanju je sada već pokojni Alojzije Cesar, čija je obitelj njegovu partnericu u posljednjim trenucima života optužila za prijevaru.

“S njom je u pratnji bila jedna starija gospođa koja je cijelo vrijeme mirno sjedila, dok je ova mušterija vadila haljinu za haljinom. Sve joj je, moram priznati, dosta dobro pristajalo i ni u jednom trenutku nisam posumnjala da nije prava žena”, rekla nam je vlasnica salona.

Međutim, treći dolazak 51-godišnjakinja je iskoristila za krađu odjeće i to na vrlo perfidan način. Naime, tražila je vlasnicu, koja u salonu ima i vlastiti krojački salon da joj skrati suknju.

Pokupila odjeću s vješalica

“Otišla sam u stražnji dio salona, a ona je tih par trenutaka iskoristila da natrpa odjeću u torbe i iznese ih van. Zatim je tražila i da napravim prorez na suknji, pa je pokupila još odjeće. Shvatila sam to nakadno kada sam pregledala naše sigurnosne kamere”, ogorčeno je komentirala Renata Blažević susret s Ivanom Zdravkom Josipom Radoš.

Jednu ukradenu suknju primijetila je na 51-godišnjakinji kada je dalava izjavu novinarima emisije “Provjereno” Nove TV o prijevari Alojzija Cesara. Tada je i zaprijetila novinarki zbog čega je prije par dana završila u istražnom zatvoru.

‘ZAVRŠIT ĆEŠ KAO PUKANIĆ!’ Transvestit prevarant iz Bjelovara zaprijetio novinarki koja ga je raskrinkala pa ga privela policija

Do sada je pojavljivanje na sudu u postupku zbog krađe odjeće uredno izbjegavala, a danas je suca dovela pred novu dilemu zbog svog spola i identiteta.

Vještačenje spola okrivljene osobe

“Ne znam kako ste uspjeli promijeniti identitet tijekom kaznenog postupka. Mislim da je Općinsko državno odvjetništvo moralo reagirati na to, budući da se ime i prezime ne mogu mijenjati dok je kazneni postupak u tijeku, a ni spol još niste promijenili. Očito je nemar institucija u pitanju”, primjetio je sudac Lukić.

“Ovo je pomalo groteskno. Prema podacima u sudskom spisu vi ste muškarac, dok je u optužnici navedeno vaše žensko ime i prezime. U optužnici stoji da ste majka petero djece, a svima je očito da ste im otac”, nastavio je sudac najavivši da će, ukoliko se ne ubrzo ne utvrdi spol okrivljene osobe morati naložiti vještačenje koje će to provjeriti.