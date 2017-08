TRAGIČNI DETALJI ZLOČINA U STOBREČU: Mladić ubijen jer je branio konobaricu kojoj je ubojica nešto dobacivao?

U Stobreču je u petak ujutro oko 4.15 došlo do sukoba u kojem je život izgubio 23-godišnji Ivan Mate Blažević zvani Blato iz Splita.

OTKRIVEN IDENTITET GLAVNOG OSUMNJIČENOG ZA UBOJSTVO STOBREČU: Policija traga za 24-godišnjakom, u velikoj potrazi obišli i njegovu obitelj

Njega je, kako piše Slobodna Dalmacija, u kafiću “Reket” kraj teniskih terena na ulazu u Stobreč nakon verbalnog, a potom i fizičkog sukoba jednim ubodom nožem u srce usmrtio godinu dana stariji N. G. J. iz Strožanca, koji je nakon toga pobjegao. Policija je za njim još tragala, a osim lokacija po Splitu i Strožancu pretraživali su i objekte u jednom naselju okolici Trilja, odakle je obitelj osumnjičenog mladića.

Nakon što je Blažević uboden, netko od prisutnih zvao je Hitnu pomoć koja je došla i pružila mu pomoć te ga odvela u splitsku bolnicu, gdje su mu liječnici uspjeli sašiti ranu. No, usprkos njihovim naporima mladić je umro. Osim tog uboda u srce, utvrđeno je da je imao još jednu reznu ranu na slabinama.



Policija je pronašla nekoliko kapi krvi

Uokolo kafića mogli su se vidjeti krim inspektori koji su pretraživali okolno žbunje, tražeći oružje kojim je ubojstvo počinjeno, no nisu ga pronašli. Na asfaltiranom putu koji se nalazi tik uz terene policija je pronašla nekoliko kapi krvi, no nije još poznato je li to krv koja je kapala s noža kojim je 24-godišnjak ubio ili je možda on bio ozlijeđen u sukobu pa je krvario dok je bježao prijateljima pokojnog Blaževića koji su ga hvatali nakon ubojstva.

SVJEDOKINJA TRAGIČNIH DOGAĐAJA O UBOJSTVU MLADIĆA: ‘Vidjela sam hordu pijanih divljaka i čula povike: Umrijet će mi brat, umrijet će…’

Detalje ove tragedije policija je u petak još sklapala, a što se točno dogodilo, odnosno koji je bio motiv koji je doveo do toga da se stobrečka fešta sv. Lovre koja je bila tu noć završi gubitkom jednog mladog života, trebalo bi se znati nakon što se saslušaju svi svjedoci, prouče svi tragovi i nakon što se pronađe i uhiti osumnjičeni mladić.

Prema neslužbenim informacijama, sumnja se da su Ivan i N. G. J. imali neke nesređene račune od ranije, a kako smo doznali, mladić osumnjičen za ubojstvo nije do sada bio evidentiran u policiji kao počinitelj kaznenih djela. Motiv ubojstva još nije pouzdano utvrđen, iako su se pronijele priče da je sukob izbio navodno zbog jedne od dviju konobarica koje su tad bile u lokalu.

Blažević i još jedan momak sjedili su za stolom, a N. G.J. bio je za šankom s još nekoliko svojih prijatelja. U jednom je trenutku navodno dobacio nešto djevojci, a Blažević je stao u njezinu obranu. Njih su se dvojica potom sukobili i izišli vani na štekat te je prilikom naguravanja razbijeno i staklo koje dijeli unutrašnjost kafića od terase.

Blažević kod sebe nije imao nikakvo oružje

U tučnjavu se umiješalo još nekoliko osoba, pokušavajući zaustaviti sukob. Kako je utvrđeno, Blažević kod sebe nije imao nikakvo oružje, a još nije poznato je li osumnjičeni N. G. J. nosio oružje sa sobom ili je nož uzeo sa šanka nakon što je sukob počeo.

Ubijeni Blažević postao je poznat široj javnosti nakon napada na daruvarskog nogometnog suca Bruna Marića koji je brutalno premlaćen u stobrečkom restoranu “Epetium” u listopadu prošle godine. On je jedini od napadača koji nije uspio pobjeći nakon što je s još nekoliko osoba uletio u restoran i vatrogasnim šmrkom izudarao Marića jer su ga u tome spriječili neki gosti restorana. Nakon postupka na Općinskom sudu u Splitu prije mjesec dana, nepravomoćno je osuđen na osam mjeseci zatvora što je potom zamijenjeno radom za opće dobro.