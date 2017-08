TRAGIČAN KRAJ SLOVENCA UHIĆENOG U ZADRU ZBOG KRIVOTVORENJA: Poduzetniku u zatvorskoj ćeliji pozlilo, pa pao i ozlijedio glavu

Preminuo je Robert Rotar, 47-godišnji Slovenac sa zadarskom adresom, koji je prije dva dana pritvoren u istražni zatvor u Zadru zbog sumnje na nabavljanje, posjedovanje, prodaju i davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje.

Točni uzrok smrti bit će poznat nakon što stignu nalazi obdukcije koja će se provesti u ponedjeljak, a sumnja se kako mu je pozlilo u ćeliji uslijed čega je pao i ozlijedio glavu, doznaje Zadarski list.

Rotar je već neko vrijeme imao zdravstvenih problema, a nakon što mu je pozlilo u ćeliji u pomoć su mu najprije priskočili njegovi cimeri koji su odmah pokušali zaustaviti krvarenje, a potom i zatvorski čuvari koji su ga reanimirali do dolaska Hitne medicinske pomoći. U tome su i uspjeli te su s njim uspostavili kontakt, no do zadarske bolnice on je izgubio bitku za život.

Rotar je u Hrvatskoj, u mjestu Diklo kod Zadra, u kući za odmor držao grafičku opremu koja je izazvala sumnju u počinjenje kaznenog djela nelegalne izrade novca i krivotvorenja dokumenata, a u svom iskazu Slovenac je kazao kako mu je pronađena sofisticirana oprema služila za posao.

On se godinama prije ovoga bavio grafičkom djelatnošću i imao nekoliko specijaliziranih tvrtki od kojih neke i sa sjedištem u Zadru. Nakon financijskih teškoća, ostao je bez vile u Diklu, a njegovo specijalizirano postrojenje u prizemlju vile otkriveno je kada je novi vlasnik pozvao zaštitarsku tvrtku da promijeni brave.

Mediji navode kako osim luksuzne vile u Diklu, Slovenac posjeduje helikopter i avion te da je svoje bogatstvo stekao putem svoje slovenske tiskarske tvrtke koja je sklopila milijunske poslove s Republikom Slovenijom.

Kada je ta suradnja prekinuta 2008. godine, ovaj poduzetnik tužio je državu za naknadu nastale mu štete zbog raskida ugovorenih poslova vezanih uz proizvodnju putovnica te autonaljepnica za tehničke preglede u iznosu većem od 3,6 milijuna eura. Spor je na kraju i dobio, a iste je godine sklopio posao izrade dva milijuna srpskih putovnica, no iz tog se posla povukao optužujući Narodnu banku Srbije (NBS) i jednu njemačku tvrtku da su mu ukrali patent i tehnologiju izrade biometrijskih putovnica.