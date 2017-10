TRAGEDIJA KOD PLAŠKOG: 62-godišnjak poginuo u prevrtanju traktora

Prilikom prevrtanja traktora u Janjoj Gori kod Plaškog u četvrtak je smrtno stradao 62-godišnji traktorist, izvijestila je karlovačka Policijska uprava.

Do prevrtanja traktora došlo je oko 19 sati na tamošnjoj lokalnoj cesti, a Hina u karlovačkom Centru 192 saznaje da je očevidom, koji još traje, utvrđeno da nije došlo do sudara s nekim drugim vozilom, već je traktor sletio van kolnika, prevrnuo se na bok, pri čemu je vozača traktora prignječio, te je on preminuo na mjestu događaja.

Uzrok slijetanja traktora s ceste još se utvrđuje.