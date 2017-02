IZVUKLI 11 MILIJUNA IZ WEST GATE-a? Za osumnjičene tada lobirao Mate Granić, a oni sada predstavljaju nove poslovne uspjehe – samo jedan je u Remetincu

Trojica Austrijanaca koje USKOK dovodi u vezu s izvlačenjem milijunskih iznosa iz tvrtki koje u vlasništvu imaju West Gate Shopping City su Ernst Kirchmayr, Markus Aumair i Wilhelm Peter Hasslacher.

Iako su, prema informacijama do kojih se do sada došlo u istrazi upravo oni angažirali Juraja Puškara i njegove tvrtke Soleo media i Manu propria, koja 2012. godine postaje Propria optimum, za izvlačenje novca, niti jedan od njih za sada nije službeno osumnjičen. Hoće li to učiniti austrijske i slovenske vlasti, nakon informacije hrvatskih kolega, ostaje za vidjeti.

Prvo veliko inozemno ulaganje u RH

Naime, ovaj trojac je 2009. godine zastupao tvrtke koje su ulagale u izgradnju West Gate Shopping Cityja što je tada bila prva tako velika inozemna investicija, a spominje se oko 450 milijuna eura, u Hrvatskoj.

Projekt je i proglašen “Interesom Republike Hrvatske”, a na njegovom otvorenju je bio i tadašnji predsjednik RH Stjepan Mesić.



Prema pismu što ga je još 2013. godine objavio portal Index, za austrijske ulagače kod nadležnih hrvatskih tijela – ministarstava i Grada Zaprešića – u to je vrijeme lobirao Mate Granić. Njegova lobistička tvrtka Magra i nakon otvaranja trgovačkog centra 11. studenog 2009. godine, nastavila je surađivati s predstavnicima investitora.

Lobiranje preuzeli od Mate Granića

Kako je sam Granić u tom pismu što ga je uputio aktualnom direktoru Ottu Bariću mlađem napisao, radilo se u jednogodišnjem ugovoru za lobističko-konzultantske usluge, a mjesečna naknada za to iznosila je 10 tisuća eura. Osim što je urgirao u medijima, Granić je probleme Austrijanaca rješevao i s Hrvatskim vodama, Gradom Zaprešićem, Ministarstvom graditeljstva i Vladom RH.

U oči upada da je Granić u tom pismu naveo kako će konzultantske usluge nastaviti tvrtke Manu propria i Propria optimum, dakle upravo firme koje su se sada našle pod istragom USKOK-a.

Odobravali plaćanje milijunskih faktura

Te tvrtke, kao i njihovog čelnog čvojeka Juraja Puškara, angažirao je sam Ernst Kirchmayr, koji je u ulagačkoj strukturi bio nadređen Hasslacheru. Osim toga, USKOK ima dokaze da su upravo njih dvojica odobravala plaćanja fakutra što ih je Puškar ispostavljao Shopping Cityju Zagreb.

O načinima na koje je novac izvlačen Net.hr je već detaljno pisao. Sve detalje možete pročitati OVDJE.

Prema dostupnim podacima austrijski trojac je samo tijekom 2o11. i 2012. godine uz pomoć Puškara iz firmi koje upravljaju West Gate Shoppiny Cityjem izvukao oko 11 milijuna kuna. Taj novac su podijelili, no još nije poznato u kojem omjeru.

I dok je njihov suradnik završio u Remetincu, Kirchmayr i Aumair ovih dana predstavljaju nove poslovne uspjehe tvrtke Plus City, austrijskog trgovačkog centra. Hasslacher pak vodi većinu austrijskih ulaganja u Sloveniji, te prema dostupnim podacima živi u Ljubljani.