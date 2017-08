TKO JE ČOVJEK KOJI JE NESTAO SA SVINJAMA I MILIJUNSKIM IZNOSOM? Bivši zatvorenik koji se susjedima predstavljao lažnim imenom

723 svinja koje su trebale biti utovljene za mesnu industriju Vajda iz Čakovca, kao i vlasnik farme Igor Vuković (37), na koju su svinje početkom svibnja dopremljene, netragom su nestali. U tijeku je detaljna policijska istraga.

Čakovečka mesna industrija Vajda, koja je oštećena za 1,6 milijuna kuna, još je u u svibnju popisala ugovor s Igorom Vukovićem, vlasnikom tvrtke Eko farma Ves j.d.o.o., registriranom za uzgoj svinja. Ugovorom su dogovorili kooperaciju za tov 723 odojka. Iako nikada prije nisu surađivali s ovom tvrtkom iz Vajde su poručili kako ništa nije bilo sumnjivo. Vajda je kooperantu osigurala svinje i hranu, a kooperant ih je trebao hraniti i brinuti se o zdravstvenom stanju te kad dostignu 120 kilograma, vratiti ih Vajdi. Svinje su na farmu stigle 12. svibnja, a 7. kolovoza iz Vajde su dogovorili posjet farmi, no Vuković im se nije javljao. Dan kasnije na farmu je stigla i dostava hrane, no farma je već bila ispražnjena, svinje i Vuković su nestali s imanja.

VELIKA KRAĐA SVINJA U MEĐIMURJU: Ukrao čak 723 prasca i nestao, meso vjerojatno završilo na crnom tržištu bez ikakve inspekcije

Pod okriljem noći utovarivane u kamione

Svinje su se čitavog prošlog tjedna, kažu mještani, pod okriljem noći utovarivale u dva kamiona crveno-srebrne boje. Utovar se vršio svaku večer od 23 sata sve do četiri ujutro, a o svemu je obaviještena i veterinarska služba koja je kazala kako dozvolu za utovar nisu izdali. Dodali su tek kako je takav noćni transport dobar za životinje.



Deseci svinja skončalo je u dvorištu farme gdje se vršilo klanje. Iznutrice su bacane u Savu te po komunalnim kantama u mjestu, a veterinarska inspekcija na sve ovo kazala je da je to vjerojatno bilo za osobnu upotrebu. Protiv Vukovića su podnesene najmanje tri kaznene prijave do sada, a krajem srpnja je bio priveden na obavijesni razgovor, i potom pušten. Odmah je firmu prepustio drugom čovjeku, a on je ugasio sve telefone, piše Jutarnji list.

‘Vuković se priključio na magistralni vodovod preko nekog u sisačkom Vodovodu, s obzirom da na farmi nema vode nego se kopao pričuvni bunar. Svinje su živjele u nehumanim uvjetima pod krovom od salonita, a samu farmu nije mogao legalizirati jer je i građevinska inspekcija utvrdila šest nelogičnosti koje je trebalo popraviti’, rekao je jedan mještanin Desne Martinske Vesi, koji je tek kad su svinje ‘isparile’ doznao pravi identitet farmera s obzirom na to da se Vuković svima u Desnoj Martinskoj Vesi, kad je prije godinu dana za oko 25.000 eura kupio 700 m2 veliku farmu na 7000 m2 velikom zemljištu, predstavio kao Mirko Baljak.

Nestao bez traga

Prijavljen je na adresi u zagrebačkom Botincu gdje je prije tri godine kupio trošnu priozemnicu u kojoj, kako kažu susjedi, ne živi već dvije godine. Preselio je, kažu, s djevojkom koja se predstavila kao medicinska sestra. Vuković je donedavno bio i vlasnik autopraonice u Osijeku, a 2006. izašao je iz zatvora na prijevremenu rehabilitaciju.

3. kolovoza Vuković je prpustio direktorsku fotelju svoje nove tvrtke Eko Farma Ves Damiru Toliću iz zagorskog mjesta Jarek Habekov o kojem mještani također ne žele govoriti. Tolić koji je prijeke naravi navodno je sklon kršenju zakona te ga četo posjećuje policija. I on će biti ispitan zbog nestanka svinja, ako i Štefica Vincek, navodna nevjenčana Vukovićeva partnerica koja je s Vukovićem bila sudužnica Vajdi, a koja je, kada iz Vajde nisu mogli doći do Vukovića, poručila da ga nije vidjela dva mjeseca,

Pojavilo se još jedno ime. 57-godišnji Stjepan H. iz Martinske Vesi, prema tvrdnjama svjedoka, pomagao je pri utovaru svinja, no na spomen imena Igora Vukovića, Stjepan je poklopio slušalicu.

Svinje je, bez potrebne dokumentaciji, nemoguće prevesti preko granice, a budući da je tov bio pri kraju te da su uskoro trebale biti isporučene u klaonice, u Vajdi sumnjaju kako su svinje već završile u ilegalnim klaonicama i na crnom tržištu bez važeće dokumentacije i inspekcije.