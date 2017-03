TKO JE 19-GODIŠNJAK KOJI JE UBIO MAJKU I OCA: ‘Tin je rekao prijateljima da je napravio nešto o čemu će se pričati’

Nakon tragedije koja se jučer dogodila u selu Čista Velika u zaleđu Vodica, mještani su još u šoku. 19-godišnji je Tin uhićen pod sumnjom da je ubio majku i oca. Policija i dalje istražuje što se tijekom vikenda događalo, a ulice su tiše i mirnije nego inače, piše Dalmatinski portal.

Mještani su ispričali da im nije svejedno jer se ipak radi o obitelji iz njihovog sela. Svi o tome pričaju, a djeca su u strahu pa neka danas nisu otišla u škole i vrtiće. Policija je još od jučer u selu, a brojni istražitelji neprestano dolaze utvrditi istinu o dvostrukom ubojstvu.

Mještani kažu da je Tin dio subote proveo s roditeljima u polju, a kasnije je viđen u trgovini.

‘Začuo se pucanj, ali nitko nije pomislio na najgore’

‘Susjeda je začula pucanj, ali nije posumnjala na najgore. Prodavačica u trgovini vidjela ga je oko 18 sati, bio je kupiti neke sokove, čokoladu i nekoliko kutija cigareta. Vidjevši ga uznemirenog pitala ga je što mu je, na što joj je on kazao da je sve u redu. Kažu da je Tin te večeri bio s društvom u privatnoj kući, čak govore da se i povjerio prijateljima kako je napravio nešto o čemu će se pričati. No, ni njegovi prijatelji nisu to shvatili ozbiljno. Uhićeni su još trojica koji su znali za ubojstvo, no pretpostavljamo kako su se prepali i zato nisu prijavili policiji. Kažu da je mobitel razbio na vodičkom kolodvoru kako mu policija ne bi ušla u trag’, rekla je jedna susjeda.

Susjedi kažu kako je Tin svog psa Zeusa uvijek vodio sa sobom. Kad se tijekom noći vratio u selo, pas je lajao cijelu noć, a onda je naglo prestao. Moguće je da je Tin ubio i psa.

‘Čak je i na svom Facebook profilu oko 1 sat stavio fotografiju psa i postom se oprostio od njega, ali sada više nema te objave, vjerojatno je sam uklonio. Nedjeljnog jutra mještani su ga vidjeli kako šeta po selu, s rukama u džepu, viđen je i na obližnjoj benzinskoj crpki u Stankovcima kako toči benzin, a navodno nije ni platio. Tada još nitko nije znao što se dogodilo’, rekla je jedna mještanka.

‘Imao je mladenačke hirove, volio je adrenalin, vozio je motor i dresirao psa’

Kad su se rođaci zabrinuli jer se Šunjerge nisu javljali na telefon te kad se Marin nije pojavio na poslu, brat njegove supruge došao je provjeriti što se događa. Kad je razbio vrata garaže, pronašao je Marina mrtvog, a tijelo mu je bilo prekriveno plahtama. Imao je prostrijelnu ranu u glavi.

U trenutku kad je stigla policija, nije se znalo gdje je Tin niti njegova majka Silvana, a nije bilo ni automobila. Policija je tad pretpostavljala da bi se Tin mogao nalaziti kod svoje djevojke. Neko se vrijeme strahovalo i za njezin život, ali djevojka je pronađena živa, a Tin nije bio kod nje. Mještani su rekli kako je Tin bio dobro dijete, no problemi su počeli u prvom razredu srednje škole, kad je pao razred.

‘Ne možemo kazati da je bio veliki problem, fino bi se javio i pozdravio sumještane. Imao je neke mladenačke hirove, volio je adrenalin, vozio je motor i auto, otac mu je napravio paintball teren u kršu, a volio je i dresirati svog psa. Ništa ga od toga nije činilo toliko posebnim’, rekao je jedan od mještana i dodao da svi misle da je Tin imao posla s drogom.

Zbog navodnog konzumiranja droge, Tinov je otac bio očajan pa mu je zaprijetio slanjem u komunu na liječenje, a prestao mu je i davati novac kako drogu ne bi mogao kupiti, ispričao je jedan prijatelj obitelji za Dalmatinski portal.

Po selu se priča kako je ovo ubojstvo zapravo ponavljanje povijesti: kažu da je Tinov pradjed ubio svog oca.

