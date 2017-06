SVJEDOK O STRAVIČNOJ NESREĆI U KOJOJ SU POGINULI BAKA I UNUK: ‘Vozač se tresao, bio je izbezumljen kad je vidio što je napravio’

Dok je policija protiv 26-godišnjeg vozača iz Slovenije podnijela kaznenu prijavu zbog izazivanja tragične nersreće u petak u Ličkom Cerju u kojoj su poginuli baka i unuk, a još jedno dijete, 9-godišnja djevojčica i 67-godišnji vozač Renaulta teško su ozlijeđeni, očevici iznose nove detalje tragedije.

‘Vozač plavog Renaulta želio je skrenuti lijevo. Dao je žmigavac i čekao da prođu svi iz suprotnog smjera. U tom trenutku udario ga je kombi slovenskih tablica i odbacio na kamper’, opisao je jedan od svjedoka nesreće. Riječ je o vozaču koji se nalazio u svom kamionu i bio u koloni iza kampera s kojim se sudario Renault nakon što je na njega naletio kombi slovenskih registracijskih oznaka.

Ostali vozači priskočili u pomoć stradalima

Od udara kombija stražnji dio Renaulta Clio potpuno je uništen, a nakon toga se vozilo još zabilo u kamper. Kombi je, prema riječima očevica, nastavio voziti dalje cestom još barem stotinjak metara.

DOZNAJEMO DETALJE TEŠKE NESREĆE U LIČKOM CERJU: Poginuli su žena i dijete u dječjoj sjedalici, sudarili su se kombi, automobil i kamper



‘Taj Slovenac je izašao iz kombija i počeo se tresti. Od šoka je potpuno zanijemio i cijelo vrijeme nije ništa govorio. Ležao je na cesti potpuno izbezumljen. Polio sam ga vodom i pokušao dozvati k svijesti’, prepričao je vozač kamiona koji je nakon toga pokušao pomoći i stradaloj obitelji. Opisao je kako žena nije davala nikakve znakove života, kao ni unuk koji je bio vezan u sjedalici iza nje. Pomogao je i vozaču, djedu mališana, da izađe. I on je također bio u šoku. U automobilu je bila i njegova unuka koja je davala znakove života. Kad je stigla Hitna pomoć, prvo su pregledali i uzeli nju. Čim su je stavili u vozilo, odjurili su prema Zagrebu i Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj ulici.

‘Druga Hitna pomoć je stigla malo poslije prve. Željeli su pregledati vozača Renaulta, no on se opirao. Jedva su ga svladali i zavezali na nosila, i tu im je morao pomoći policajac. Mislim da on nije ni znao da su žena i unuk poginuli’, rekao je utučeni svjedok za 24sata. Njega su, prema posljednjim informacijama, prevezli u Opću bolnicu u Zadru.

Policija prijavila vozača kombija

Ljudi koji su bili u kamperu nizozemskih tablica također su izašli nakon nesreće. Osim jedne žene koja je najvjerojatnije povrijedila nogu, ostali su navodno prošli bez ozljeda.

U vađenju tijela iz automobila policajcima su pomogli vatrogasci iz Gračaca.

Policija je jučer kasno potvrdila da se nesreća dogodila kada je 26-godišnji slovenski državljanin upravljajući teretnim automobilom slovenske nacionalne oznake, iz smjera Gračaca u smjeru Gospića, zbog neprilagođene brzine kretanja, prednjim dijelom automobila udario u stražnji dio osobnog automobila zadarske registracijske oznake koji je usporavao zbog skretanja ulijevo s upaljenim pokazivačem smjera. Osobni automobil odbio se na suprotnu kolničku traku i udario u kamper nizozemskih nacionalnih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 65-godišnji nizozemski državljanin.

Uslijed zadobivenih ozljeda na mjestu događaja preminula je 65-godišnja putnica iz Zadra i 5-godišnje dijete iz Zadra, dok su teško ozlijeđeni 9-godišnje dijete i 67-godišnji vozač osobnog automobila iz Zadra.