SVJEDOK: ‘Zbog Kalmetinog pomoćnika šef HAC-a nije želio ići južnije od Male Kapele, da ne gleda toliki lopovluk’

Božidar Kalmeta negira optužbe za izvlačenje novca iz cestarskih tvrtki

Malverzacije s ugovorima preko kojih se izvlačio novac iz HAC-a opisao je danas na sudu Mijat Stanić, predsjednik Nezavisnog cestarskog sindikata i bivši član Nadzornog odbora te državne kompanije.

POČELO SUĐENJE BOŽIDARU KALMETI: Optužen je za izvlačenje milijuna iz javnih poduzeća, tereti ga jedino pokajnik Sapunar

Stanić je svjedočio na nastavku suđenja bivšem ministru prometa Božidaru Kalmeti i suopženima da su iz HAC-a i Hrvatskih cesta, upravo na osnovu napuhanih vrijednosti u ugovorima izvukli više od 15 milijuna kuna, te još 850.000 eura. Kalmeti se sudi i zbog naručivanja i plaćanja promidžbenog filma Prometna renesansa Hrvatske koji prema USKOK-ovoj opužnici nije bio potreban, pa je ministarstvo kojem je bio na čelu oštetio za više od 600 tisuća kuna.



Dvije piramide upravljanja u HAC-u

‘Iako su se uprave HAC-a mijenjale uvijek je samo jedna osoba bila zadužena za donošenje odluka’, prisjetio se Stanić dodajući kako ta osoba nije bio predsjednik uprave. Od Stjepka Bobana, jednog od bivših predsjednika uprave HAC-a, Stanić je doznao kako su cijelo vrijeme u toj državnoj tvrtki postojale dvije piramide upravljanja. ‘U jednoj su bili Jurica Prskalo i Marijo Lovrinčević, a u drugoj Josip Sapunar i Ivica Mlinarević‘, nabrojao je Stanić bivše čelne ljude HAC-a. Sapunar je svoju krivnju u ovom slučaju već priznao.

KALMETA STIGAO NA SUD: ‘Veseli me početak suđenja, ne mogu biti optužen na temelju kafanskih priča’

‘Kada je Prskalo postao predsjednik uprave smijenjen sam iz Nadzornog odbora budući da sam se počeo raspitivati o ugovorima, a posebno njihovim aneksima. Naime, na natječajima bi uvijek bio izabran najpovoljiniji ponuditelj, to nije bilo sporno, no naknadno su se za razne poslove sklapali aneksi ugovora kojima se podizala cijena. Mislim da je to sve bilo dogovoreno unaprijed. Iz Nadzornog odbora izbačen sam nakon što sam tražio ugovor i anekse što ih je tvrtka Osijek Koteks imala za dionicu autoceste Rupa-Rijeka. Nisu mi ih željeli poslati, već su inzistirali da ih pregledavam u njihovoj nazočnosti.

Dokumenti o izvlačenju novca

Međutim, kako je u to vrijeme, tamo negdje 2006. godine, HAC počeo padati u sve veće financijske probleme neki ljudi su mi sami počeli slati dokumentaciju jer nisu željeli da firma ostane bez novaca. Tako su mi počeli slati i troškovnike iz kojih se jasno vidjelo koliko su poslovi preplaćeni ili pak naplaćeni kao dodatni radovi iako su bili obuhvaćeni i glavnim ugovorom’, svjedočio je Stanić koji je te dokumente i predao USKOK-u.

Prisjetio se i jednog od svojih razgovora s Marijom Crnjakom, bivšim predsjednikom uprave HAC-a, koji je također optužen u ovoj aferi. On mu je, naime, jednom prilikom rekao da od kada je Milivoj Mikulić, kao tadašnji pomoćnik ministra Kalmete došao u upravu HAC-a ‘više ne odlazi južnije od Male Kapele kako ne bi gledao taj lopovluk’.

Stanić je svjedočio i o navodnom pokušaju ljudi iz svojke i policije da preuzmu sindikat unutar HAC-a. ‘Željko Krapljan, Stjepan Klarić, Ivan Čikara, Svemir Vrsaljko i Stanko Batur osnovali su parasindikat i preko Udruge branitelja i poštovatelja Domovinskog rata pokušali zavladati sindikalnom scenom u HAC-u. Njima je upravljao ivica Mlinarević’, rekao je bivši član Nadzornog odbora HAC-a.