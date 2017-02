SVJEDOK GRCAO U SUZAMA: ‘Susjeda su ubili mitraljezom s tenka, a njemačkog novinara hicem iz snajpera’

Blaženko Prajdić iz mjesta Jukinac kod Petrinje u četvrtak je na splitskom Županijskom sudu, na suđenju Draganu Vasiljkoviću poznatijem kao kapetan Dragan optuženom za ratni zločin, svjedočio o napadu na to mjesto u ljeto 1991., kada je kroz prozor kuće, kako je rekao, vidio ubojstvo sumještanina i njemačkog novinara koji je ubijen iz snajpera.

Opisao je da je na dan napada ujutro iz smjera Petrinje u Jukinac ušla kolona od petnaestak kamiona i oklopnjaka, a već sat kasnije započela je rafalna pucnjava. Sve je to promatrao s prozora svoje kuće, pa je tako vidio i trenutak u kojem je pogođena štala, zatim susjedova, pa stričeva kuća, ali i ostale obiteljske kuće u nizu. Sve ga je to šokiralo, no najviše kada je vidio ubojstvo svog susjeda Nikole Regića.

Pogođen mitraljezom s tenka

“Najžešći napad je trajao do 12.30 sati. Obrana Jukinca nije bila organizirana, a posebno da bismo se suprotstavili tenkovima. Nikola je ubijen oko 18 sati, pogođen je iz tenka i to iz mitraljeza koji je bio na kupoli tenka. Vidio sam i vozilo na kojem je pisalo ‘PRESS’. Pucalo se i po njemu, te sam kasnije čuo da je u tom vozilu ubijen njemački novinar”, ispričao je Prajdić, čije je svjedočenje često prekidano zbog plača.

Posebno ga je, kaže, pogodio trenutak kada su za vrijeme žestokog napada po kućama malena djeca bježala po dvorištu želeći se sakriti i sačuvati život. Dvadesetak mještana, među kojima je bio i on, na kraju dana su zajedno s djecom i ženama bježali kroz polja kukuruza, no to neprijatelja nije spriječilo da i dalje puca po njima. “Vidio sam susjedovu kuću da gori. Bojao sam se vratiti i pokušati je ugasiti da me ne bi ubili”, rekao je Prajdić.



Ubojstvo njemačkog novinara

Njegov susjed Ivica Prajdić je također na dan napada vidio da u mjesto ulaze kamioni i oklopnjaci, a tijekom napada njegova je kuća prva pogođena i izrešetana. Kazao je da u Jukincu nije vidio kapetana Dragana, ali da u to vrijeme nije ni znao za njega. Za vrijeme napada bio je skriven ispod stepenica svoje kuće, svjedočio je trenutku kad je pogođeno policijsko i novinarsko vozilo, a poslije je čuo da je tom prilikom ubijen njemački novinar.

Dragan Vasiljković je optužen da je kao zapovjednik Jedinice za posebne namjene u sastavu paravojnih srpskih postrojbi postupao protivno odredbama Ženevske konvencije. Na teret mu se stavlja da je tijekom lipnja i srpnja 1991. u zatvoru na kninskoj tvrđavi te tijekom veljače 1993. u Bruškoj kod Benkovca mučio, zlostavljao i usmrćivao zarobljene pripadnike hrvatske vojske i policije. Uz to ga se tereti i da je tijekom srpnja 1991. u Glini, u dogovoru sa zapovjednikom tenkovske jedinice JNA, izradio plan napada na tamošnju policijsku postaju te prigradsko naselje Jukinac, sela Gornji i Donji Viduševac, a potom i njihovo zauzimanje. Tijekom napada su oštećeni i uništeni civilni objekti, stanovništvo natjerano u bijeg, pljačkana imovina te ubijeni i ranjeni civili od kojih i jedan strani novinar.

Suđenje se nastavlja 7. veljače.