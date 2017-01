SVJEDOČILA ŽRTVA PREPREDENE LIJEČNICE: ‘Dao sam joj svu ušteđevinu i djedovinu, nije mi vratila’

Bez 75 tisuća eura ostao je Boris Stanković kojeg je, kako tvrdi tužiteljstvo, prevarila Iva Popović, fizijatrica Klinike za traumatologiju.

Stanković je samo jedna od njezinih žrtava od kojih je od studenog 2011. do studenog 2013. izvukla 20 milijuna kuna te od tog iznosa 9,4 milijuna zadržala za sebe. Ukupno je, prema optužnici, prevarila 31 osobu.

Ljubavna veza s Kraljevićem

“Upoznao sam Ivu Popović 2012. godine kada sam ozlijedio kralježnicu. Ona mi je pomogla kod liječenja, a ubrzo mi je povjerila da joj je Žarko Kraljević, dugogodišnji predsjednik uprave Diners Club Adriatica ostavio unasljedstvo 12 milijuna eura. No kako bi došla do tog novca trebao joj je navodno stalni priljev keša”, prisjetio se u svom svjedočenju Stanković. Istu priču Iva Popović ispričala je svim svojim žrtvama te ih tako pridobila na posudbe novca. Njezina majka je tvrdila da je bila s Kraljevićem u ljubavnoj vezi.

Isplata iz Austrije

“Rekla mi je da joj obitelj Kraljević osporava nasljedstvo te me molila da joj posudim čim više novca kako bi mogla doći do njega. Tvrdila je da mora imati povećan priliv po računu kako bi joj Austrija isplatila nasljedstvo. Uvjeravala me da se zbog toga sastaje s odvjetnicima u SAD te da mora putovati u Pariz”, svjedočio je Stanković koji je s Ivom Popović dogovorio povrat pozajmice do 1. listopada 2012. godine.



No, u tom roku nije mu vratila tada posuđenih 20 tisuća eura. Na kraju je potvrdio da mu većinu iznosa nije vratila, iako mu je čak obećavala i nagradu za posuđene iznose.

Vjerovao njezinoj priči

“Iako mi nije vraćala novce nastavio sam joj posuđivati jer sam želio vjerovati u njezinu priču. Želio sam da sve bude u redu. Dio tog novca bila je ušteđevina moje supruge, dio djedovina, a dio sam posudio od kuma.

“Kada sam ju pitao da mi vrati novac samo se nasmijala i dala mi na telefon jednog čovjeka. On mi je rekao da se za svoje novce obratim državnom odvjetniku”, ubrzo nakon toga prestala mu se javljati. Od njezine sestre doznao je da je do problema došlo jer joj je jedan odvjetnik povukao novce s računa.