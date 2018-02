David Komšić (20) lani je u veljači sa 88 uboda nožem usmrtio svoju bivšu djevojku Kristinu Krupljan koja je tada bila trudna

Na zagrebačkom Županijskom sudu jutros je uz pojačane mjere osiguranja započelo suđenje Davidu Komšiću koji je u veljači prošle godine s 88 uboda nožem usmrtio svoju bivšu djevojku Kristinu Krupljan. Nakon što su pročitani iskazi Kristininih prijateljica, Davidovih prijatelja, njegovog rođaka i roditelja nekih njegovih prijatelja, svjedočila je i Kristinina majka.

Kristinina majka ispričala o svim nasilnim ispadima

Njezina majka Vesna potvrdila je svoj iskaz koji je ranije dala DORH-u. Ispričala je kako su nakon razvoda ona i Kristina živjele kod njezinih roditelja. Pokojna Kristina Davida je upoznala još u školi, a išli su u isti razred. Njoj se od samog početka nije sviđao, a mladi par je često prekidao i ponovno se mirio. Majka ubijene ispričala je i da je David Kristinu jednom dočekao pred crkvom i udario ju u nos. Takvih je incidenata bilo više, ispričala je Kristinina majka. David je Kristini dugovao novac, a kad joj nije htio vratiti 2000 kuna, nazvala je njegova oca.

‘Njemu to nije bilo pravo pa ju je udario nogom u glavu. Završila je u bolnici, a dali smo iskaz u policiji. Dobio je zabranu prilaza na 300 metara. Krenuo je kazneni postupak no ona je povukla iskaz. Drugi put dočekao ju je pred zgradom jedno jutro. Uzeo joj je sat i mobitel i pobjegao. Krenuli smo na policiju, a Ivo Komšić je nazvao i rekao da ne idemo na policiju. Vratili su sat i mobitel no ipak smo prijavili na policiju. Par dan kasnije razbio je portafon na ulaznim vratima. Policija je došla i valjda otišla razgovarati s njim. Četvrti put presreo ju je na Bukovačkoj dok se vozila. David je razbio auto, retrovizor, a njegov prijatelj joj je ukrao mobitel da ne može nazvati policiju. Tada je završila u bolnici u Dubravi. I to smo prijavili policiji, a četvoricu napadača priveli su tek nakon 12 dana’, rekla je na sudu Vesna Krupljan.

‘Na policiji sam čula da joj je slao prijeteće poruke’

Dodala je i da je Kristina na dan ubojstva bila na DORH-u, gdje je dala iskaz o posljednjem napadu. Te je večeri njezina majka doznala da je Kristina izbodena, a odmah je znala da je David kriv. Majka je na sudu potvrdila da je Kristina bila dva mjeseca trudna kad je ubijena, a otac tog djeteta bio je Zdravko Krznarić. ‘Na policiji sam čula da joj je slao prijeteće poruke: ‘Ubit ću te, kurvo, ubit ću te već sutra. Istući ću te da ti se ni masnice neće vidjeti’ i slično. Sad sam pod hrpom tableta pa je moguće da sam neke detalje propustila’, rekla je.

Kristinin otac: ‘Nakon ubojstva se liječim kod psihijatra i psihologa’

Ranije je i Kristinin otac svjedočio, a i on je potvrdio da je ranije upozoravao Kristinu da se makne od Davida.

‘Znao sam da je u vezi s Davidom i upozoravao sam je da se makne od njega jer njegova obitelj nije na dobrom glasu. Nije mi spominjala probleme s Davidom sve dok je nije napao s tri prijatelja. Presreli su je autom, vukli za kosu, bacili mobitel u kanalizaciju. Nakon toga su prekinuli, rekla je da popiju s vremena na vrijeme kavu kao prijatelji. Nakon ubojstva se liječim kod psihijatra i psihologa. Uzimam lijekove. Tek nakon ubojstva sam saznao da je trudna i da su ona i Zdravko kupili stan jer me bivša supruga i Kristina nisu o tome obavještavale’, rekao je Kristinin otac.