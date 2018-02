KOMŠIĆEVA TETA SLOMILA SE U SUDNICI, SVJEDOČILA KROZ SUZE: ‘David nije monstrum kakvim ga se prikazuje. Znam, Kristininoj obitelji je teško, ali i nama je’

Na suđenju Davidu Komšiću svjedočile su njegove dvije sestrične – Mia i Leonarda Perić

Ispitivanjem svjedoka obrane nastavljen je proces Davidu Komšiću optuženom da je s 88 uboda ubio svoju bivšu djevojku Kristinu Krupljan.

Okrivljenikova sestra Iva Komšić izjavila je da ne želi svjedočiti, što po zakonu ima pravo. Mia Perić, Komšićeva sestrična, potvrdila je da se družila s Kristinom Krupljan i Davidom.

“Njih dvoje bili su u vezi tri-četiri godine. Malo su se svađali, malo mirili. Bilo je to kao u svakoj vezi. Nisam znala za probleme među njima iako sam čula da je Kristina prijavljivala Davida”, opisala je.



Svjedokinja opisala trenutke nakon ubojstva

SUĐENJE KOMŠIĆU: Stručnjakinja tvrdi da je David bio patološki vezan za jednu osobu, njegova sestra odbila svjedočiti

Te kobne večeri David je zvao upravo Miju Perić i drhtavim glasom tražio da dođe po njega.

“Moj dečko je otišao po njega. Tresao se, povraćao. Nisam ga dobro ni vidjela. Tražio je da ga vozim doma. Povraćao je i u autu”, opisala je svjedokinja.

Potvrdila je da je na Davidovoj odjeći vidjela krv, ali je mislila da se potukao s nekim. Presvukao se u trenirku njezina dečka prije nego su otišli do njegove kuće. Još je dodala da je nakon toga David s ocem otišao na policiju. “Ništa mi nije govorio jer je bio u šoku”, rekla je.

“Moj dečko mi je kasnije rekao da je Davidovu krvavu odjeću bacio u kontejner. Ne sjećam se je li sam tražio odjeću da se presvuče ili sam mu je ja dala”, izjavila je Mia Perić iako je ranije svjedočila da je David tražio čistu odjeću. Kad joj je taj iskaz predočen potvrdila je da je tako bilo.

Odgovarajući na pitanja odvjetnika Veljka Miljevića svjedokinja je rekla da je Kristina stalno govorila da je trudna, ali se kasnije pokazalo da je lagala. “Nisam znala da je Kristina bila trudna u vrijeme ubojstva”, dodala je.

Danas tvrdi da je Komšić te večeri bio u tolikom šoku da nije mogao odgovoriti što se dogodilo, no ranije je svjedočila da je vikao da zove Hitnu i policiju te ponavljao: ‘Nisam htio! Nisam htio!’

Kontradiktoran iskaz druge sestrične

I druga Davidova sestrična, Leonarda Perić, potvrdila je da je Kristina prijavljivala Davida. Te večeri, 22. veljače 2017., majka ju je nazvala i poslala je pred Kristininu zgradu.

“Moja mama i teta već su bile tamo. Ja sam otišla do auta, otvorila vrata i vidjela Kristinu u tom stanju. Mislim da je automobil bio upaljen. Kad je stigla Hitna ja sam otišla”, svjedočila je Leonarda Perić potvrdivši da joj je Kristina nekoliko tjedana prije ubojstva rekla da je trudna. Misli da Kristina i David nisu u to vrijeme bili u vezi i da on nije znao za trudnoću.

Međutim, tijekom istrage iskazala je drukčije. Tada je rekla da je o Kristininoj trudnoći govorila svojoj sestri, a kasnije je tu informaciju potvrdila i njegovim sestrama.

Odgovarajući na pitanja svjedokinja je potvrdila da joj je Kristina samo jednom rekla da ju je David udario, a nije se mogla točno sjetiti je li joj Kristina rekla da je trudna, ali da ne zna čije je dijete. “Ako sam tako rekla ranije moguće da je tako bilo. Jednostavno se više ne želim toga prisjećati jer mi je to sve prestresno”.

Na pitanja okrivljenikovog odvjetnika o drugim muškarcima s kojima se Kristina navodno viđala reagirala je iz publike i Kristinina majka. ‘Vidjela bih bi li ti odgovorio na sva ta pitanja’, prošaptala je.

Komšićeva teta ispričala je burne detalje veze

Ljubica Marjanović, Komšićeva teta, sestra njegove majke, prisjetila se kako je Kristina često zvala policiju.

“Dolazila nam je pred kuću, trubila. Kad joj se on ne bi javio na telefon zvala je policiju. Izgrebla se jednom po licu tvrdeći da će za to optužiti njega. Obavješten je bio i s Centar za socijalni rad jer je David bio maloljetan. No, idući dan opet bi njih dvoje zajedno izašli iz kuće. Takva je to veza bila”, opisala je.

Govoreći o toj kobnoj večeri Ivo Komšić poslao me pred Kristininu zgradi da vidim što se dogodilo. Nije u prvom trenutku tamo nikoga vidjela, pa je ponovno zvala Davidovog oca. On joj je rekao da pogleda u njezin automobil, gdje je i vidjela na kraju Kristinu oblivenu krvlju. Zvala je Hitnu i policiju, a kući je otišla kad je započeo očevid.

“Nisam znala da je Kristina bila trudna u vrijeme ubojstva”, odgovorila je svjedokinja na pitanje Komšićevog odvjetnika. To je izazvalo reakciju žrtvinog oca. “Pa zar treba nekog ubit jer je trudan”, dobacio je. Svjedokinja je ispričala da je vidjela Kristinino tijelo u vozilu. Glava joj je bila naslonjena na volan, a noga iskrivljena prema suvozačevom sjedalu.

Druga teta opisala prvi susret s obitelji Krupljan

Slomljena Davidova teta, Antonija Perić, izjavila je da je Kristinu voljela kao svoje dijete. I David je prema njezinim riječima bio poslušan iako mu škola baš nije išla. Kristina je čak trebala biti firmana kuma njezinoj kćeri, a s Davidom je bila u vezi od osmog razreda.

“Zamjerila sam Kristini samo kada je zvala policiju, jer ju David nije pustio na neku feštu u našoj kući”, svjedočila je Antonija Perić. Prema njezinim riječima veza Davida i Kristine bila je na početku dobra, ali je zbog ljubomore bilo problema.

“Govorili smo im da prekinu ako ne mogu biti zajedno, no ujutro bi se oni posvađali, a navečer opet bili zajedno. Bila je to velika ljubav. Tko bi rekao da će se iz tolike ljubavi ovako nešto dogoditi.

Kristinina prijateljica rekla mi da je on bio spreman prihvatiti dijete, nakon što mu je rekla da je trudna. Rekao je da voli nju i da će zato prihvatiti dijete”, uplakana je prepričavala okrivljenikova teta koja se prisjetila kako ni policija ni Hitna nisu dugo dolazile kad su javili da su pronašli Kristinu u autu.

Opisala je i prvi susret s obitelji Krupljan nakon ubojstva. “Dopustili su nam samo da smijemo izrazit sućut”, rekla je.

“Naš David nije monstrum kakvim ga se prikazuje. Ne znam kako mi kao obitelj uopće funkcioniramo. Znam da je obitelji Krupljan teško, al’ vjerujte i nama je. Pokušavamo Kristininoj mami pomoći koliko možemo”, nastavila je u suzama svjedočiti Antonija Perić.

Ubio Kristinu jer je bila trudna s drugim

Suđenje Davidu Komšiću počelo je 1. veljače, a na početku je Komšić bez vidljivih emocija slušao detalje optužnice u kojoj su opisane sve ozljede što ih je nanio djevojci koja ga je, kako tvrdi tužiteljstvo, ostavila jer je bila trudna s drugim. Zato mu se na teret stavlja teško ubojstvo počinjeno iz bezobzirne osvete i na okrutan način. Prema optužnici, kobne su za Kristinu bile dvije ozljede – ubod u vrat i u prsni koš. Komšić je na početku suđenja izjavio da nije kriv, a njegov branitelj, odvjetnik Veljko Miljević, istaknuo je da njegov klijent nije imao namjeru ubiti Kristinu.

Ranije je na sudu svjedočila majka ubijene Kristine, koja je ispričala da ju je David više puta prije ubojstva napadao i prijetio joj, a rekla je i da su sve to prijavljivali policiji.

Komšićeva je obitelj na sudu izrazila žaljenje zbog toga što se dogodilo, no kažu da od Davida neće odustati. ‘Učinio je to što je i mora odgovarati, ali uvjereni smo da on to nije mogao planirati. Velika je razlika između 15 i 40 godina zatvora. ‘On je nju strašno volio, obožavao. Često su se svađali, posvađaju se, pa se pomire. Možda smo i trebali nešto poduzeti, ali oni nikad nisu dopuštali, ni ona ni on, da im se netko petlja u vezu’, rekli su njegovi roditelji. Dodali su i da je David imao psihičkih problema koje nije ranije spominjao.