SVEĆENICI OSUĐENI ZA ZLOSTAVLJANJE DJECE U HRVATSKOJ: Silovali dječake, pipkali curice i naslađivali se dječjom pornografijom

Pohotni svećenik iz Slavonije i Baranje, koji je kažnjen radom za opće dobro zbog silovanja tada 15-godišnjeg dječaka, već je četvrti čovjek iz Crkve koji je proglašen krivim za seksualno zlostavljanje djece. Još jednog kaznio je crkveni sud.

Posljednjom presudom protiv svećenika pedofila utvrđeno je da je u noći između 5. i 6. siječnja 2002. godine u crkvenim prostorijama silovao dječaka koristeći njegovu nedovoljnu emocionalnu razvijenost i prethodno stvorenu duhovnu i psihičku ovisnost o sebi kroz duhovno savjetovanje. Nakon što je dječaku ponudio pivo, za vrijeme prijateljskog druženja, svećenik je otišao u kupaonicu za 15-godišnjakom, prišao mu s leđa i neprimjereno ga dirao. Zatim ga je odveo u susjednu sobu i položio na krevet gdje je legao na njega i bez dječakove privole ga silovao. Nakon tog događaja dječak se pokušao ubiti, a istražiteljima je žrtva ispričala da je nakon što ga je silovao, svećenik rekao: ‘To znamo samo ti, Bog i ja.’

Prvi svećenik u zatvoru

Prvi svećenik u Hrvatskoj koji je kažnjen zbog pedofilije bio je don Drago Ljubičić. On je bio župnik u Banjolu na otoku Rabu gdje je 2007. godine prijavljen da je dječake u dobi od osam do 11 godina dirao po intimnim dijelovima tijela. Nakon sudskog procesa proglašen je krivim i osuđen na tri godine zatvora. Iako je iza rešetaka trebao biti do početka siječnja 2013. godine, pušten je na uvjetnu slobodu čak 222 dana ranije.





Dječja pornografija u župnikovu domu

Nekako u isto vrijeme kad je lepoglavsku kaznionicu napustio don Drago Ljubičić, na izdržavanje zatvorske kazne krenuo je župnik župe Presvetog Srca Isusova Mladen Kožina.

Njemu je policija u sklopu međunarodne operacije kodnog naziva Oliver 2011. godine na računalu pronašla tisuće fotografija s dječjom pornografijom. U župnikovu računalu u stanu u Andrijanićevoj ulici policija je pronašla fotografije dojenčadi i djevojčica. Čim je uhićen Kožinu je Nadbiskupski duhovni stol svećenika razriješio svih svećeničkih službi. Na kraju se ovaj svećenik nagodio s Općinskim državnim odvjetništvom, odnosno priznao krivnju i zauzvrat dobio jednogodišnju zatvorsku kaznu. Da je ranije vrijedio aktualni Kazneni zakon i njemu bi zasigurno zatvorska kazna bila zamijenjena radom za opće dobro.

Služio misu na uvjetnoj kazni

Prvi svećenik u Hrvatskoj osuđen za pedofiliju bio je župnik iz zagrebačkih Šestina. Nepravomoćnom je presudom izrečenom još 2003. godine bio osuđen na godinu i devet mjeseci zatvora zbog 13 slučajeva bludničenja nad djevojčicama i zadovoljavanja pohote. Županijski je sud, međutim, preinačio kaznu, pa je na kraju kažnjen uvjetno – sa šest mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine. U obrazloženju je istaknuto kako više nije u kontaktu s djecom. Dok je ta kazna još trajala ovaj je tada već umirovljeni župnik služio misu, što je vjernike jako uznemirilo, pa je slučaj ponovno završio u medijima.

Presuda crkvenog suda

Kaznenu sankciju izbjegao je don Nedjeljko Ivanov nakadašnji župnik iz Bibinja, koji je tijekom 20-godišnje službe, od 1976. do 1996. godine seksualno zlostavljao dječake osnovnoškolske dobi. Naime, za kazneni progon nastupila je zastara, no prije tri i pol godine Crkveni sud u Zadarskoj nadbiskupiji proglasio ga je krivim za pedofiliju. Svim njegovim žrtvama ponuđena je duhovna i psihološka pomoć. Prema riječima župljana, njih je bilo više od sto.