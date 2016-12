SVE ZA STRANKU I KUMOVE: Kako je općinski načelnik sinu svog prijatelja lažirao rad za opće dobro

Na kakav nevjerojatan način je sin bivšeg saborskog zastupnika HDZ-a pokušao izigrati domaće sudstvo dokazuje slučaj što se upravo ovih dana intenzivno raspliće.

Riječ je o procesu protiv Josipa Granjaša, HDZ-ovog načelnika općine Sopje koji je optužen da je sinu svog prijatelja dao potvrdu o odrađenom radu za opće dobro iako mladić ništa nije radio.

Prema USKOK-ovoj optužnici načelnik Granjaš je zajedno sa svojim pročelnikom Zlatkom Cibokom pomogao Tomislavu Šimari, sinu bišeg saborskog zastupnika HDZ-a i nekadašnjeg većinskog vlasnika Slatinske banke Ante Šimare, da izbjegne rad za opće dobro što mu je izrečen kao kazna u sudskom procesu. Nije isključeno da se mladić pohvalio i svojim kumom, bivšim hrvatskim predsjednikom Stjepanom Mesićem, o čemu je često pisao na društvenim mrežama. No, je li mu sve to pomoglo? On tvrdi da je svoju kaznu odradio, a tužiteljstvo vjeruje da ima dokaze kako je ipak izbjegao rad za opće dobro.

Trag mobitela kao dokaz

Vrlo sofisticirana istraga – ispis prijava mobitela na bazne stanice, analiza plaćene prometne kazne, te ispitivanje brojnih svjedoka – provedeni su kako bi se utvrdilo da je Granjaš pogodovao Šimari koji je rad za opće dobro trebao odrađivati od 29. svibnja 2014. godine. Kao kazna dosuđeno mu je 360 sati rada, a mladić je poziv dobio od Probacijskog ureda u Bjelovaru.



Čini se da je i relativno ležeran dogovor s probacijskom službenicom doveo do ovoga, jer je sam Šimara pred sudom potvrdio da je dobio mogućnost da si sam pronađe mjesto gdje će odrađivati kaznu.

Tako se on povezao s Granjašom, kojeg je preko oca od ranije poznavao, a družio se i s njegovim sinom.

“Htio sam raditi nešto u nacionalnom parku na Papuku, no nisu mi imali što ponuditi, pa sam otišao u Sopje. Kontaktirao sam s Cibokom i on mi je davao zadatke. Uglavnom sam kosio zelene površine, kao i nogometno igralište. Prao sam dresove i kopačke, a skupljao sam i grane”, uvjerava Šimara, koji međutim, nije mogao objasniti kako je u vrijeme dok je navodno obavljao rad za opće dobro uhvaćen u prometnom prekršaju tijekom vožnje.

Presudno vještačenje?

Osim toga i lokacija njegovog mobitela zabilježena je na adresama u Slatini, Crikvenici i Samoboru. Sopje se inače nalazi u sjeveroistočnom dijelu Virovitičko-podravske županije.

Vrlo važan dokaz bit će upravo vještačenje ispisa baznih stanica na kojima je zabilježen Šimarin mobitel u vrijeme dok je prema evidanciji općine i probacijskog ureda uredno odrađivao rad za opće dobro.