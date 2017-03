SUSJEDA 51 PUT NOŽEM UBO U GLAVU I TIJELO: ‘Nisam kriv, on je prvi krenuo na mene’

Dino Melinčević koji je optužen da je lani u listopadu na smrt izbo susjeda nožem, stao je pred suca i u svoju obranu kazao kako nije kriv te da se samo branio nakon što je susjed nasrnuo na njega.

Dino Melinčević (27), kojeg tužiteljstvo tereti da je 8. listopada prošle godine u Gornjim Plavnicama nožem usmrtio svog poznanika Kristijana Dugančića u njegovoj kući, pred sudom je kazao kako se ne osjeća krivim ni po jednoj točki optužnice.

Obraćajući se sucu na bjelovarskom Županijskom sudu kazao je kako je poznanika ubio u samoobrani. Prema nalazima vještaka, od brojnih uboda smrtonosan je bio onaj u predjelu prsa, jer je zbog dubine zabijenog noža nesretni Dugančić na mjestu preminuo.

Melinčević, koji je imao 1,14 promila alkohola u krvi, potom je zaključao ulazna vrata kuće u kojoj je ostavio mrtvo tijelo svog poznanika, a ključ ponio sa sobom. Branio se kako je već dulje vrijeme ovisan o alkoholu koji je taj dan konzumirao u većim količinama od jutra i popio gotovo pet litara.



Ispričao je kako je vraćajući se kući sreo susjeda Dugančića koji ga je pozvao na piće. Nastavili su zajedno piti, pišu 24sata. U jednom trenutku, Melinčević je Dugančiću predbacio da mu je jednom zgodom ukrao neki alat, a što je ovaj negirao. Tijekom prepirke i svađe koja je uslijedila, Dugančić ga je potjerao iz kuće, ali se Melinčević vratio, jer mu je ovaj obećao dati 1000 kuna za alat.

Hrvali se po podu…

“Kad smo sjeli za stol, Dugančić je na mene krenuo nožem. Uspio sam izbjeći udarac nožem u glavu, ali me je unatoč mojem blokiranju udarca ubo u palac”, ustvrdio je Melinčević istaknuvši kako su obojica završila na podu.

“U hrvanju sam prvi došao do noža, i u mraku, jer u kući nije bilo struje, sam ga ubo nožem u čelo i pokušao pobjeći, a on me proganjao i nekim predmetom udarao s leđa. Pomislio sam da mi je to kraj. Okrenuo sam se i počeo ga ubadati nožem. Sve se odvijalo jako brzo. Udarao sam ga dok se nije srušio na tlo”, kazao je u svojoj obrani dodajući da mu je žao.

Sudsko-medicinski vještak, dr. Josip Škavić, je u svom nalazu rekao da je pokojniku zadana 51 rana, te da je ona u prsa bila kobna.

Psihijatrijski vještak, dr. Aleksandar Haid, zatražio je da se nad Melinčevićem izvede još jedno vještačenje, jer se nekoliko put liječio od alkoholizma što je sutkinja Sandra Galjar i odobrila te odgodila raspravu.