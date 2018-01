ŠOKANTNA IZJAVA MINISTRICE OBITELJI O NASILNOM ŽUPANU OPTUŽENOM DA TUČE ŽENU: ‘Trebali su to riješiti u obitelji, to vam je tako u braku’

U sudu još nisu dobili ni povratnicu koja bi potvrdila da je okrivljeni Tomašević primio optužnicu, na koju ima rok od osam dana da odgovori.

U Općinskom sudu u Požegi očekuju da će do kraja siječnja biti poznato hoće li optužnica protiv požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića zbog obiteljskog nasilja biti potvrđena nakon što je njegova supruga Mara Tomašević danas, ne navodeći razloge, povukla optužbe.

Zamjenica predsjednika Općinskog suda u Požegi Mirjana Madunić izjavila je Hini da će vjerojatno u tom roku biti poznato hoće li Optužno vijeće potvrditi optužnicu koju je protiv Tomaševića 29. prosinca prošle godine podiglo Općinsko državno odvjetništvo zbog obiteljskog nasilja, za koje ga je optužila supruga.

NEOČEKIVANI PREOKRET: Supruga župana Alojza Tomaševića došla na sud i povukla sve optužbe protiv njega za obiteljsko nasilje!



Nije objasnila zašto povlači optužbe

Mara Tomašević u četvrtak je prijepodne, bez poziva, podnijela Sudu pismenu izjavu da povlači sve optužbe protiv supruga te nije navela razloge takvog postupka.

Madunić je rekla kako se iz izjave može zaključiti da Mara Tomašević ne želi kazneni progon supruga, ali je naglasila da to ne utječe na kazneni postupak jer se radi o kaznenim djelima koja se progone po službenoj dužnosti. U sudu još nisu dobili ni povratnicu koja bi potvrdila da je okrivljeni Tomašević primio optužnicu, na koju ima rok od osam dana da odgovori.

Optužno vijeće donosi odluku

Po Zakonu o kaznenom postupku, Optužno vijeće nakon što zaprimi njegov odgovor mora odlučiti hoće li optužnicu potvrditi, odbaciti ili vratiti na dopunu ili ispravak.

Tomaševiću se u optužnici stavlja na teret da je od listopada 2015. godine do 2. listopada 2017. u obiteljskoj kući, u nakani da omalovaži svoju suprugu, učestalo joj govorio pogrdne riječi prijeteći joj pritom različitim zlom istovremeno je rukama hvatao za vrat i pljuskao čime je kod oštećenice izazvao osjećaj straha i ugroženosti te povredu dostojanstva.

Tereti ga se i da ju je 2. listopada 2017., u nakani da je tjelesno ozlijedi, udarao rukama po glavi, hvatajući je za vrat i nadlaktice te rukama i nogom snažno odgurnuo pri čemu je oštećenica zadobila tjelesnu ozljedu, a o obiteljskom nasilju u obitelji Tomašić njegova supruga Mara progovorila je u javnosti prije nekoliko mjeseci.

Visoki časni sud HDZ-a u četvrtak je bezuvjetno iz članstva isključio člana Središnjeg odbora Alojza Tomaševića zbog teže povrede obveze člana HDZ-a.

NASILNI ŽUPAN IZBAČEN IZ HDZ-a: Visoki časni sud stranke jednoglasno donio odluku o Alojzu Tomaševiću

MINISTRI SLOŽNI – TOMAŠEVIĆEV POTEZ JE POGREŠAN I NEPRIKLADAN: ‘Njegovo ponašanje njemu na dušu’

Murganić šokirala izjavom

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je u četvrtak da je ne zna ništa vezano za povlačenje svih optužbi za zlostavljanje Mare Tomašević protiv svojeg supruga Alojza Tomaševića, ali da je to u najmanju ruku čudno, dok je ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić kazala da nije na njoj da procjenjuje je li to čudno, ali da su “trebali to riješiti i ranije unutar svojih obiteljskih odnosa”.

“To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge. To je obitelj, zaista u to ne bih ulazila”, kazala je Murganić novinarima nakon sjednice Vlade.

Upitana je li čudno što je Tomašević odlučila povući optužnicu i je li bilo pritisaka, odgovorila je da ne može ona procjenjivati da li je to čudno ili nije. “Meni je žao da bilo koja obitelj dođe u ovakvu situaciju da se u javnom prostoru o tome raspravlja. Trebali su to riješiti i ranije unutar svojih obiteljskih ili bračnih odnosa”, dodala je.

Na upit kako će oni koji nisu javne osobe dobiti zaštitu, ako je Tomašević odlučila povući optužnicu, Murganić je poručila da je zakon jasan i “država ima svoje instrumente da zaštiti onoga koji treba zaštitu”.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić kazao je novinarima da ne zna ništa o slučaju povlačenja optužbi, ali da je to “u najmanju ruku čudno”.