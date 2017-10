SUPRUGA NASILNOG ŽUPANA VIŠE NE ŽELI ŠUTJETI: ‘Svi u Požegi znaju da me tukao, a dvaput sam pisala i Plenkoviću. Ništa mi nije odgovorio’

Nakon što je Net.hr jučer prvi objavio da je požeško-slavonski župan Alojz Tomašević (HDZ) priveden jučer ujutro u požešku policiju zbog obiteljskog nasilja, na površinu izlazi sve više detalja o njegovom fizičkom zlostavljanju supruge.

Mare Tomašević, supruga požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića, tvrdi kako ju je suprug dulje vrijeme fizički zlostavljao te kako je to bila javna tajna u Požegi.

“Bilo je puno situacija u kojima bi me počeo daviti, polupao mi je mobitel, jednom mi je razbio nos, oko, prijetio da će me ubiti”, ispričala je Tomašević za Jutarnji list.

Tvrdi da je kobne večeri, u ponedjeljak, njezin suprug došao kući te da mu je, dok je on razgovarao na mobitel, postavila pitanje koje je njega iživciralo, a nakon toga ju je krenuo tući.

Njegovo nasilje nad suprugom u Požegi javna tajna

“Došao je kući navečer i s nekim razgovarao na mobitel, na što sam ga upitala: ‘Jel’ te to ona zove?’ Istog trena nasrnuo je na mene, opalio mi nekoliko šamara, počeo me daviti te gurnuo na radijator i na cvjetnjak koji sam srušila. Zatim me naganjao po kući, ali sam uspjela pobjeći u sobu i zaključati se. Bili smo sami, jer sin, snaha i njihovo troje djece koji žive s nama nisu bili kod kuće. Nakon što sam se pribrala, odjenula sam se, sišla dolje i rekla mu da idem na policiju, na što je on opsovao i rekao: ‘Idi!’”, ispričala je Tomašević.

Ona je potom sjela u automobil te se odvezla u policijsku postaju, gdje je podnijela prijavu protiv supruga. U pratnji policajaca otišla je zatim u Opću županijsku bolnicu u Požegi, gdje je pregledana na Odjelu za hitnu medicinu i gdje su joj, prema riječima prof. dr. sc. Željka Glavića, ravnatelja bolnice, dijagnosticirane lake tjelesne ozljede.

Supruga više ne želi šutjeti

Iste večeri policija je pokušala privesti župana, no nisu ga zatekli kod kuće, a cijelu noć je i jedna policijska patrola dežurala ispred. On sam se na kraju ujutro javio u policijsku postaju. Mara Tomašević jučer poslijepodne je dala iskaz na Prekršajnom sudu u Požegi, a policajci su joj rekli da je suprug dobio zabranu da joj prilazi na manje od pet metara.

Na Prekršajnom sudu saslušani su kod suca Jaroslava Mahačeka. On u svojstvu okrivljenika, a ona u svojstvu žrtve, navodi Jutarnji.

“Uzeo sam iskaz žrtve nasilja, a okrivljeni je iznio svoju obranu i branio se da nije kriv. Slijedi redovni postupak u kojem je predloženo saslušanje desetak svjedoka. Kod mene su bili po prekršajnoj prijavi za verbalno nasilje, a fizičko nasilje će vjerojatno biti predmet kaznenog postupka. S naše strane nije bilo uvjeta za daljnje zadržavanje okrivljenika”, rekao je sudac Mahaček.

O suprugovom nasilju pisala i Plenkoviću, on nije odgovorio

Mare Tomašević tvrdi da ju je suprug u posljednje dvije godine fizički višekratno zlostavljao te da je to bila javna tajna u Požegi, a na pitanje zašto je trpjela nasilje, odgovorila je:

“Zato što su me svi u mojoj okolini od toga odgovarali govoreći da ću mu upropastiti karijeru, pa sam i ja puštala da bude tako kako je. Odlučila sam durati misleći da će valjda to njegovo nasilno ponašanje popustiti”.

Navela je kako je suprugu predlagala i da se razvedu, ali kako on na to nije htio pristati.

“Htjela sam razriješiti tu situaciju, rastati se od njega i otići živjeti u stan, ali on to nije prihvaćao, da je kuća u kojoj živimo moja koliko i njegova, a vjerojatno je to činio zbog javnosti kako ne bi imao problema jer je ipak na važnoj funkciji. O svemu tome dva puta sam e-mailom pisala i gospodinu Andreju Plenkoviću, a drugi put sada kad je ponovno izabran za župana. Napisala sam da osoba koja je nasilna prema svojoj supruzi ne može vršiti dužnost župana. Nisam dobila nikakav odgovor. Sada se u meni nešto prelomilo i ne želim više skrivati ono što znaju svi u Požegi”, rekla je Tomašević.

