SUKOB ‘MAMIĆEVACA’ S ‘ANTIMAMIĆEVCIMA NA NAJVIŠEM SUDU: Nevjerojatni obrati u procesu u kojem su umalo ubijena trojica

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je žalbu na presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je optuženi Marko Tunjić (1987.) oslobođen optužbe da je počinio tri kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju.

Tunjića, inače “mamićevca”, se tereti da se 25. listopada 2014. oko 1,25 sati u Zagrebu hicima iz pištolja teško ranio dvojicu “antimamićevaca”.

Tunjić se, naime, u želji da se osveti zbog napada dvojice pripadnika “antimamićevaca” na pripadnike skupine kojoj je on pripadao, a koji se dogodio dan ranije, s više svojih kolega dovezao vozilom do jednog raskrižja u Zagrebu, u blizini kojeg stanuje jedan od pripadnika suprotne navijačke skupine. U tom trenutku pripadnik koji stanuje u blizini sa svojim se kolegama kombijem također dovezao do istog raskrižja.

Okrivljenik je potom prišao kombiju i iz pištolja ispalio više hitaca u osobe u vozačkoj kabini, ranivši teško i po život opasno dvojicu navijača iz druge skupine dok trećeg navijača, prema kojem je također ispalio jedan metak, nije pogodio.



Žalba je podnesena zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te je ujedno predloženo da Vrhovni sud Republike Hrvatske ukine pobijanu presudu i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje pred potpuno izmijenjenim vijećem.

Tunjić je prvi put na suđenju nepravomoćno bio osuđen na 12 godina.