SUKOB DVOJICE TINEJDŽERA U ŠKOLI: ‘Vidio sam kako drži nož, zamahivao mi je prema trbuhu’

Nastavljeno je suđenje 19-godišnjem Svenu Rončeviću iz Opatije, kojega se tereti da je pred ulaznim vratima Hotelijersko-turističke škole u Opatiji prošle godine nožem pokušao ubiti 16-godišnjeg učenika te škole. Napadnuti 16-godišnjak se konačno odazvao sudskom pozivu te više od sat vremena davao svoj iskaz i odgovarao na velik broj postavljenih pitanja.

Na početku svjedočenja, prenosi Novi list, rekao je da je bio toliko šokiran da se dijela napada uopće ne sjeća.

“Rekao mi je ‘Šta je sad, pi…’. Spominjao mi je mamu. Kad sam došao sebi, vidio sam Svena kako drži nož. Zamahnuo je prema vratu da me poreže. Malo me je porezao na desnoj strani vrata. Izmaknuo sam se pa mi je ostala samo porezotina. Zamahivao mi je prema trbuhu, ali sam se izmaknuo. Mislim da mi je to da će me ubiti rekao nakon što me porezao po vratu. Nakon toga me porezao po podlaktici. Srećom, nije mi zahvatio arterije”, rekao je 16-godišnjak, dodavši da traume napada osjeća još i danas:

“Nekoliko mjeseci nisam mogao niti spavati’

“Sada me je strah biti sam vani i strah od ljudi da mi ne bi netko iz čista mira naudio. Nakon toga što se zbilo ispred škole, nekoliko mjeseci nisam mogao niti spavati.”



Odgovorio je i na pitanje o svojem odnosu s Rončevićem prije spomenutog događaja, kao i o okolnostima njihovog prethodnog sukoba s Rončevićem na ribarskoj fešti u Lovranu. Tamo je, kako je rekao, bio pozvan zato jer su s Ronevićem dobri neki njegovi prijatelji.

“Stajao sam na mulu s prijateljicama. Pričali smo. Odjednom sam dobio udarac dlanom po glavi i refleksno, automatski, dva puta uzvratio. Tek tada sam vidio da je to Sven i bilo mi je čudno. Doletio je prijatelj i povukao me na stranu da se smirim. Drugi prijatelj je razgovarao sa Svenom da ga pita što je to bilo. Poslije kad se to malo smirilo, nas smo se dvojica približili i rukovali se. Nemam nikakvo logično objašnjenje zašto bi me Sven udario”, rekao je i dodao da mu je kao jedini motiv palo na pamet to što je Rončević htio biti s djevojkom s kojom je tada on bio.

Naveo je i kako mu je poznato da je Rončević, kad bi bio vani, bio problematičan i izvodio scene. Imao je sukobe s drugim ljudima, pa se tako jednom popeo na krov taksija i skakao po krovu.

Rončević je na njegov iskaz emotivno reagirao, govoreći da razumije da ga 16-godišnjak mrzi i da ga sada želi ‘utrpati u zatvor’. Iznoseći svoju obranu istaknuo je da to sa taksijem, kao i sukobljavanje s drugim ljudima, nije istina.

“Bilo bi mi lakše da su kamere oko škole da možete pogledati snimku pa da ne moramo sve utvrđivati. Sačekao sam ga kod izlaznih vrata i samo sam ga jednom udario šakom u glavu. Ne više puta kao što on tvrdi. On se okrenuo. Naguravali smo se tri, četiri sekunde. Čupali smo se. Natezao sam ga za kapuljaču. Nakon što sam potegnuo tu majicu s njega, on me odgurnuo i pao sam po stepenicama. Mislim da sam se tada nožem porezao po ruci”, rekao je Rončević, dodajući da nije imao namjeru ozlijediti 16-godišnjaka:

“Želio sam ga samo prestrašiti i poniziti. Nisam ga uopće namjeravao ubiti, već ga osramotiti pred drugima, kao što je i on mene. I prije te ribarske fešte rekao sam sam sebi da to više neću trpjeti i dopuštati i ako se to ponovi da ćemo se potući. Trpio sam i očekivao da će prestati. Tri mjeseca prije događaja pred školom počeo mi je dobacivati pogrdne riječi, unositi mi se u lice i prijetiti da će me razbiti. Bahatio se”, rekao je.

‘On mi je iz čista mira lupio šamar’

Rončević tvrdi i da je na spomenutoj ribarskoj fešti 16-godišnjak, zapravo, napao njega.

“On mi je iz čista mira lupio šamar i otišao pričati s curama. Stajao sam minutu i pomislio zašto bih dopustio da me ponižava pred drugima. Došao sam do njega i ošamario ga. Udario me dvaput šakom u glavu. Pao sam. Svi ostali su vidjeli da sam ga ošamario i krenuli su na mene. Prekrio sam glavu da mi ne izbiju zube. Cipelarili su me. Podigao me je jedan njegov prijatelj, tražio da kleknem i ispričam se 16-godišnjaku. Lupio mi je i on šamar. Nož sam nabavio nakon te ribarske fešte i nosio ga svuda sa sobom jer nisam očekivao da će me oni svi istući”, rekao je u svoju obranu Rončević.

Vijeće kojim predsjeda sudac Saša Cvijetić donijelo je odluku da će se u nastavku postupka provesti sudsko-medicinsko te psihijatrijsko-psihologijsko vještačenje.